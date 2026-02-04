- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Бензин удерживает лидерство: авто с какими двигателями выбирали украинцы в январе
В январе автомобили с традиционными двигателями охватили около 58% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 60%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Бензин удерживает лидерство
Отмечается, что самыми популярными в Украине стали бензиновые модели, им принадлежит 34% продаж новых авто в январе. В прошлом году этот показатель был на уровне 39%.
Доля гибридных авто несколько уменьшилась – с почти 25% до 23,5%.
Также 23,5% охватили дизельные автомобили, против 21% в январе 2025 года.
Кроме того, с 15% до около 19% выросла доля электрических автомобилей.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Самые популярные модели
По данным аналитиков, лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто – Hyundai Tucson;
- Гибридные – Toyota RAV-4;
- Дизельные – Renault Duster;
- Электро – BYD Leopard 3;
- Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.
Напомним, в течение января 2026 украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых авто. Это самый лучший результат за последние три года.
Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.