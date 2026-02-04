Бензин удерживает лидерство: авто с какими двигателями выбирали украинцы в январе

В январе автомобили с традиционными двигателями охватили около 58% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 60%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Бензин удерживает лидерство

Отмечается, что самыми популярными в Украине стали бензиновые модели, им принадлежит 34% продаж новых авто в январе. В прошлом году этот показатель был на уровне 39%.

Доля гибридных авто несколько уменьшилась – с почти 25% до 23,5%.

Также 23,5% охватили дизельные автомобили, против 21% в январе 2025 года.

Кроме того, с 15% до около 19% выросла доля электрических автомобилей.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто – Hyundai Tucson;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Дизельные – Renault Duster;

Электро – BYD Leopard 3;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в течение января 2026 украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых авто. Это самый лучший результат за последние три года.

Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.