Самые популярные бензиновые авто января: украинцы приобрели 11,4 тыс. легковушек
В январе автопарк страны пополнили 11,4 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Из общего количества 1,7 тыс. авто - новые (+5% в годовом измерении), еще 9,7 тыс. - подержанные (+49%).
В топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС вошли:
- Hyundai Tucson - 183 ед.;
- Mazda CX-5 - 139 ед.;
- Skoda Kodiaq - 75 ед;
- Skoda Octavia - 70 ед;
- Suzuki SX4 - 67 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто выглядит так:
- Volkswagen Golf - 649 ед;
- Volkswagen Tiguan - 560 ед.;
- Nissan Rogue - 553 ед.;
- Audi Q5 - 542 ед.;
- Skoda Octavia - 337 ед.
Заметим, что в январе автомобили с традиционными двигателями охватили около 58% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 60%.