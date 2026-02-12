Самые популярные бензиновые авто января: украинцы приобрели 11,4 тыс. легковушек

В январе автопарк страны пополнили 11,4 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Из общего количества 1,7 тыс. авто - новые (+5% в годовом измерении), еще 9,7 тыс. - подержанные (+49%).

В топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС вошли:

Hyundai Tucson - 183 ед.;

Mazda CX-5 - 139 ед.;

Skoda Kodiaq - 75 ед;

Skoda Octavia - 70 ед;

Suzuki SX4 - 67 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто выглядит так:

Volkswagen Golf - 649 ед;

Volkswagen Tiguan - 560 ед.;

Nissan Rogue - 553 ед.;

Audi Q5 - 542 ед.;

Skoda Octavia - 337 ед.

Заметим, что в январе автомобили с традиционными двигателями охватили около 58% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 60%.