Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Самые популярные бензиновые авто января: украинцы приобрели 11,4 тыс. легковушек

авто
В Киеве и приграничных с ЕС регионах автомобили значительно моложе / Depositphotos

В январе автопарк страны пополнили 11,4 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Из общего количества 1,7 тыс. авто - новые (+5% в годовом измерении), еще 9,7 тыс. - подержанные (+49%).

В топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС вошли:

  • Hyundai Tucson - 183 ед.;
  • Mazda CX-5 - 139 ед.;
  • Skoda Kodiaq - 75 ед;
  • Skoda Octavia - 70 ед;
  • Suzuki SX4 - 67 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто выглядит так:

  • Volkswagen Golf - 649 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 560 ед.;
  • Nissan Rogue - 553 ед.;
  • Audi Q5 - 542 ед.;
  • Skoda Octavia - 337 ед.

Заметим, что в январе автомобили с традиционными двигателями охватили около 58% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 60%.

Автор:
Татьяна Гойденко