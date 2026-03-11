Доля электромобилей на украинском рынке новых авто упала с 50% до 3%, но война с Ираном стремительно возвращает спрос

В начале 2026 года доля электромобилей на рынке новых авто в Украине резко сократилась — с почти 50% в декабре 2025 года до 3% в феврале. Это стало следствием нескольких факторов. В то же время война на Ближнем Востоке, повлекшая стремительный рост мировых цен на нефть, уже привела к удвоению интереса украинцев к "электричкам".

Об этом Delo.ua рассказали эксперты авторынка — аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий и основатель исследовательской компании AUTO-Consulting Олег Омельницкий.

По словам Омельницкого, в феврале 2026 года доля электромобилей на рынке новых авто была всего 3% против почти 50% в декабре. Такое стремительное падение спроса на электрокары эксперт объясняет несколькими факторами.

"На этот результат повлияли три вещи: введение НДС при импорте электромобилей, перегретый рынок в конце прошлого года и отключение электричества в январе-феврале", — отметил он.

Кроме того, по его словам, ситуацию усугубил рост стоимости зарядки на публичных электрозарядных станциях.

"Фактически новая цена на электричество сделала эксплуатацию электромобилей менее выгодной, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания", — пояснил Омельницкий.

Блэкауты могли повлиять на решения покупателей

Аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий отмечает, что энергетическая нестабильность действительно могла влиять на решение части автомобилистов выбрать классический автомобиль вместо электрокара. В то же время, эксперт отмечает, что точно отделить такие решения в статистике невозможно.

"Отслоить продажи "из-за блекаутов" и "потому что решил обновить машину", к сожалению, невозможно. Кроме того, наложился фактор возврата НДС и ажиотаж в конце 2025 года, а затем проседание рынка в начале 2026-го", — отметил Новицкий.

Более дорогое топливо снова повышает интерес к электрокарам

Вместе с тем, в марте ситуация начала меняться из-за другого фактора — подорожания бензина и дизеля, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке. По словам Новицкого, это уже отражается в статистике продаж.

"На ежедневном мониторинге мы видим с 1 марта двойной рост доли фактически проданных электромобилей по сравнению с январем-февралем", — рассказал он.

Эксперт считает, что это выглядит как реакция на рост стоимости горючего, а не постепенное возобновление спроса после декабря 2025 года.

"Это подтверждает мнение, что именно высокие цены на топливо побуждают больше украинцев покупать электромобили ради экономии", — пояснил Новицкий.

Подобную тенденцию отмечает и Олег Омельницкий. По его словам, война на Ближнем Востоке и рост стоимости нефти и топлива снова вернули спрос на электрокары. Он добавляет, что чем больше будет дорожать топливо, тем популярнее станут "электрички".

Радикального изменения авторынка не будет

Несмотря на временные колебания спроса, эксперты не ожидают кардинального изменения структуры авторынка в 2026 году. Одной из главных причин является большой разрыв в ценах между разными типами автомобилей.

По словам Новицкого, средняя цена подержанного электромобиля в Украине сейчас составляет около $18 800, тогда как гибридного авто — $21 000. В то же время средний чек на вторичном рынке легковушек составляет всего около $6500.

"Разрыв между массмаркетом ДВС и гибрид/электро значителен. Даже если смотреть на "входные" цены, разница будет составлять плюс 30–50% в деньгах", — пояснил он.

Эксперт добавляет, что украинский авторынок почти не имеет доступного финансирования, ведь большинство сделок совершаются за наличные, часто в валюте.

"Поэтому значительная часть покупателей физически не имеет возможности перейти в другой топливный класс, даже если понимает преимущества электромобилей", — подытожил Новицкий.

