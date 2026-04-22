Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

зсу, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1519-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 231 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7067 дронів–камікадзе та здійснив 2810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Яструбщина, Павлівка; в Дніпропетровській області – Маломихайлівка, Коломийці, Гаврилівка, Новоолександрівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Долинка, Пологи, Копані, Святопетрівка, Лісне, Новоселівка, Чарівне, Юрківка та Оріхів.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в бік Бочкового, Охрімівки та Стариці.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Новоосинового та в бік Курилівки, Петропавлівки, Глушківки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва, Новосергіївка та Зарічне.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та Різниківки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Краматорському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти сім разів атакували в районах Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського, Васютинського, Удачного та Маркового.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Костянтинівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Степанівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Василівка та Гришине.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував 15 разів у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Злагода, Андріївка-Клевцове та у бік Калинівського

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Залізничного, Святопетрівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Зеленого.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед в бік в Щербаків, Плавнів, Степногірська та Проморська.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий, о. Круглик.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько