Ціни на нафту стабілізувалися: Трамп продовжив перемир'я з Іраном

У середу, 22 квітня, ціни на нафту залишилися переважно незмінними після ранкового стрибка на 1 долар. Учасники ринку зосередили увагу на перспективах діалогу між Вашингтоном та Тегераном, що стало можливим завдяки пролонгації режиму тиші з боку США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Наразі ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються на рівні 98,51 долара за барель, додавши лише 0,02%. Водночас нафта марки WTI знизилася на 0,14%, зупинившись на позначці 89,53 долара.

Головним чинником поточної ситуації стало рішення президента США Дональда Трампа продовжити режим припинення вогню з Іраном на невизначений термін.

Це оголошення було зроблено за кілька годин до завершення дії попередніх домовленостей.

Метою такого кроку є створення умов для подальших переговорів і завершення конфлікту, який негативно впливає на світову економіку. Проте залишається невизначеним, чи приймуть цю пропозицію Іран та Ізраїль, оскільки рішення США виглядає одностороннім.

Реакція ринку та аналітиків

Експерти вказують на відсутність чіткого вектора руху цін через закриття Ормузької протоки.

Головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава зазначив, що доки бойові дії не відновляться, вартість сировини залишатиметься на поточному рівні. Додаткову напругу створює заява Трампа про продовження блокади іранських портів військово-морськими силами США.

Тегеран розцінює такі дії як акт війни, а пов’язані з КВІР медіа наголошують на готовності проривати блокаду силою.

Ситуація в Ормузькій протоці та регіоні

Логістична ситуація в ключовому регіоні залишається критичною. Через Ормузьку протоку, яка забезпечує близько 20% світових поставок нафти та газу, за останню добу пройшло лише три судна.

Фактично рух водним шляхом залишається зупиненим. Паралельно спостерігається загострення на півдні Лівану, де ізраїльські військові заявили про ракетні обстріли з боку угруповання "Хезболла".

Це відбувається на тлі підготовки до переговорів між США та Ліваном, що додає ризиків до загальної геополітичної картини.

Нагадаємо, різкі коливання на світовому нафтовому ринку — від обвалу майже на 10% до нової загрози зростання через ситуацію навколо Ормузької протоки — вже почали відбиватися на цінах в Україні. Попри геополітичну напругу, пальне в гурті демонструє зниження, а на АЗС після тривалого подорожчання намітився тренд на здешевлення. Водночас ринок залишається вразливим до новин, що формує потенціал як для подальшого падіння, так і для нового витка зростання цін.