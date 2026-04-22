Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Готівковий курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,85

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Податкові платежі енергетичного сектору за 2025 рік перевищили 101 млрд грн

електромережі
Енергетичний сектор сплатив понад 101 млрд грн податків / Freepik

У 2025 році підприємства, що займаються виробництвом, передачею та розподілом електроенергії, перерахували до державного бюджету 101,6 млрд грн. Це на 14,2 млрд грн більше, ніж у 2024 році, коли сума платежів становила 87,4 млрд грн. Таким чином, загальне зростання податкових надходжень від галузі склало 16,2%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

За даними заступниці голови ДПСУ Теодозії Чернецької, у структурі податкових платежів за 2025 рік основні частки розподілилися наступним чином:

  • податок на додану вартість склав 43%; 
  • податок на прибуток — 19,3%; 
  • податок та збір на доходи фізичних осіб — 18,5%; 
  • інші платежі — 19,3%.
сплата за електроенергію, інфографіка
сплата за електроенергію / Державна податкова служба України

Показники за окремими напрямками діяльності виглядають так:

  • виробництво електроенергії (КВЕД D35.11): 67,8 млрд грн (зростання на 21,2% порівняно з 55,9 млрд грн у 2024 році); 
  • розподілення електроенергії (КВЕД D35.13): 16,6 млрд грн (зростання на 12,2% порівняно з 14,8 млрд грн у 2024 році); 
  • торгівля електроенергією (КВЕД D35.14): 16,0 млрд грн (зростання на 5,0% порівняно з 15,2 млрд грн у 2024 році).

Нагадаємо, на балансуючому ринку електроенергії зафіксовано зростання боргів. За даними системного оператора, Борг "Укренерго" перед учасниками ринку зріс до 30,9 млрд грн. З початку 2026 року цей показник збільшився на 40%.

Автор:
Тетяна Ковальчук