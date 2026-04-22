Податкові платежі енергетичного сектору за 2025 рік перевищили 101 млрд грн
У 2025 році підприємства, що займаються виробництвом, передачею та розподілом електроенергії, перерахували до державного бюджету 101,6 млрд грн. Це на 14,2 млрд грн більше, ніж у 2024 році, коли сума платежів становила 87,4 млрд грн. Таким чином, загальне зростання податкових надходжень від галузі склало 16,2%.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.
За даними заступниці голови ДПСУ Теодозії Чернецької, у структурі податкових платежів за 2025 рік основні частки розподілилися наступним чином:
- податок на додану вартість склав 43%;
- податок на прибуток — 19,3%;
- податок та збір на доходи фізичних осіб — 18,5%;
- інші платежі — 19,3%.
Показники за окремими напрямками діяльності виглядають так:
- виробництво електроенергії (КВЕД D35.11): 67,8 млрд грн (зростання на 21,2% порівняно з 55,9 млрд грн у 2024 році);
- розподілення електроенергії (КВЕД D35.13): 16,6 млрд грн (зростання на 12,2% порівняно з 14,8 млрд грн у 2024 році);
- торгівля електроенергією (КВЕД D35.14): 16,0 млрд грн (зростання на 5,0% порівняно з 15,2 млрд грн у 2024 році).
Нагадаємо, на балансуючому ринку електроенергії зафіксовано зростання боргів. За даними системного оператора, Борг "Укренерго" перед учасниками ринку зріс до 30,9 млрд грн. З початку 2026 року цей показник збільшився на 40%.