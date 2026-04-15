Борг "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку зріс до майже 31 млрд грн

На балансуючому ринку електроенергії зафіксовано зростання боргів. За даними системного оператора, Борг "Укренерго" перед учасниками ринку зріс до 30,9 млрд грн. З початку 2026 року цей показник збільшився на 40%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Паралельно борг споживачів перед самою компанією "Укренерго" становить 46,3 млрд грн, що на 9,5% більше, ніж на початку року.

Динаміка розрахунків

Борг перед НЕК "Укренерго" демонструє постійне зростання протягом 15 місяців:

у січні 2025 року сума складала 35,2 млрд грн;

протягом 2025 року показник щомісяця збільшувався і у листопаді перевищив 40 млрд грн;

на 31 березня 2026 року сума заборгованості досягла 46,4 млрд грн.

Стан заборгованості перед генеруючими компаніями та іншими учасниками ринку змінювався за двома сценаріями:

з січня по жовтень 2025 року спостерігалося зниження боргу з 18,5 млрд грн до 13,8 млрд грн;

з листопада 2025 року по березень 2026 року відбулося різке зростання;

за останні п’ять місяців сума збільшилася з 18,6 млрд грн до 31,1 млрд грн.

борг на балансуючому ринку / ExPro

Найбільше накопичення боргових зобов’язань зафіксовано у зимовий період 2025–2026 років. У цей час темпи зростання боргу перед учасниками ринку випередили темпи накопичення боргу перед оператором системи передачі.

Нагадаємо, заборгованість на балансуючому ринку перед НЕК "Укренерго" на кінець лютого 2026 року досягла 45,19 млрд грн.