Борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" досяг рекордних 45 млрд грн

Заборгованість на балансуючому ринку перед НЕК "Укренерго" продовжує зростати і на кінець лютого 2026 року досягла 45,19 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro Electricity Daily.

На початку 2025 року борг перед оператором системи передачі становив 35 млрд грн, а до кінця 2025 року він зріс до 42 млрд грн.

У перші два місяці 2026 року тенденція збереження зростання підтвердилася: станом на 31 січня борг становив 43,8 млрд грн, а на 28 лютого – вже 45,19 млрд грн.

Таким чином, за рік заборгованість учасників ринку перед "Укренерго" збільшилася більш ніж на 10 млрд грн, або майже на третину.

Водночас зростає і борг самого "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку. На початку 2025 року він становив 18,55 млрд грн, а до кінця 2025 року зріс до 22,93 млрд грн.

На кінець лютого 2026 року борг оператора перед учасниками ринку досяг 26,62 млрд грн, що означає збільшення приблизно на 8 млрд грн за трохи більше року.

Зауважимо, у лютому Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) до системного врегулювання боргів на балансуючому ринку електроенергії, що на той час сягнули 42 млрд грн і загрожують стабільності енергосистеми.