Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" досяг рекордних 45 млрд грн

Лінії електропередач
Заборгованість на балансуючому ринку продовжує зростати / Freepik

Заборгованість на балансуючому ринку перед НЕК "Укренерго" продовжує зростати і на кінець лютого 2026 року досягла 45,19 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro Electricity Daily.

На початку 2025 року борг перед оператором системи передачі становив 35 млрд грн, а до кінця 2025 року він зріс до 42 млрд грн.

Фото 2 — Борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" досяг рекордних 45 млрд грн

У перші два місяці 2026 року тенденція збереження зростання підтвердилася: станом на 31 січня борг становив 43,8 млрд грн, а на 28 лютого – вже 45,19 млрд грн.

Таким чином, за рік заборгованість учасників ринку перед "Укренерго" збільшилася більш ніж на 10 млрд грн, або майже на третину.

Водночас зростає і борг самого "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку. На початку 2025 року він становив 18,55 млрд грн, а до кінця 2025 року зріс до 22,93 млрд грн.

На кінець лютого 2026 року борг оператора перед учасниками ринку досяг 26,62 млрд грн, що означає збільшення приблизно на 8 млрд грн за трохи більше року.

Зауважимо, у лютому Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) до системного врегулювання боргів на балансуючому ринку електроенергії, що на той час сягнули 42 млрд грн і загрожують стабільності енергосистеми.

Автор:
Тетяна Гойденко