Долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" достиг рекордных 45 млрд грн
Задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" продолжает расти и к концу февраля 2026 года достигла 45,19 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ExPro Electricity Daily.
В начале 2025 года долг перед оператором системы передачи составил 35 млрд. грн., а к концу 2025 года он вырос до 42 млрд. грн.
В первые два месяца 2026 года тенденция сохранения роста подтвердилась: на 31 января долг составлял 43,8 млрд грн, а на 28 февраля – уже 45,19 млрд грн.
Таким образом, за год задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" увеличилась более чем на 10 млрд грн или почти на треть.
В то же время, растет и долг самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка. В начале 2025 года он составил 18,55 млрд. грн., а к концу 2025 года вырос до 22,93 млрд. грн.
К концу февраля 2026 года долг оператора перед участниками рынка достиг 26,62 млрд грн, что означает увеличение примерно на 8 млрд грн за чуть больше года.
Отметим, в феврале Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) к системному урегулированию долгов на балансирующем рынке электроэнергии, достигших в то время 42 млрд грн и угрожающих стабильности энерго.