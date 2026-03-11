Запланована подія 2

Долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" достиг рекордных 45 млрд грн

Задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" продолжает расти и к концу февраля 2026 года достигла 45,19 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ExPro Electricity Daily.

В начале 2025 года долг перед оператором системы передачи составил 35 млрд. грн., а к концу 2025 года он вырос до 42 млрд. грн.

В первые два месяца 2026 года тенденция сохранения роста подтвердилась: на 31 января долг составлял 43,8 млрд грн, а на 28 февраля – уже 45,19 млрд грн.

Таким образом, за год задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" увеличилась более чем на 10 млрд грн или почти на треть.

В то же время, растет и долг самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка. В начале 2025 года он составил 18,55 млрд. грн., а к концу 2025 года вырос до 22,93 млрд. грн.

К концу февраля 2026 года долг оператора перед участниками рынка достиг 26,62 млрд грн, что означает увеличение примерно на 8 млрд грн за чуть больше года.

Отметим, в феврале Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) к системному урегулированию долгов на балансирующем рынке электроэнергии, достигших в то время 42 млрд грн и угрожающих стабильности энерго.

Татьяна Гойденко