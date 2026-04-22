ЄС готує санкції проти Ірану через Ормузьку протоку: під ударом енергоринок і торгівля

Європейський Союз досяг політичної згоди щодо розширення санкцій проти Ірану через дії, які загрожують свободі судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас.

Йдеться про нові обмеження проти осіб та структур, відповідальних за перешкоджання вільному проходженню суден у стратегічно важливому морському коридорі. Остаточне юридичне оформлення санкцій очікується до травневого засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою та скрапленим газом. Через неї проходить значна частина глобальних енергопоставок. Будь-які ризики блокування одразу впливають на ціни на нафту, страхування перевезень та логістику.

У Брюсселі наголосили, що свобода навігації не може бути предметом торгу. ЄС також має намір посилити морську місію ASPIDES для захисту судноплавства в регіоні та закликав країни-члени надати додаткові ресурси.

Для України це питання має пряме економічне значення. Зростання напруги на Близькому Сході може спричинити подорожчання енергоносіїв, збільшення транспортних витрат та додатковий тиск на інфляцію в Європі. Водночас дорожча нафта потенційно збільшує доходи росії від експорту сировини.

ЄС намагається стримати нову енергетичну кризу та захистити глобальну торгівлю. Для України стабільність у Перській затоці напряму пов’язана з цінами на пальне, витратами бізнесу та фінансовими можливостями Росії.

Гойдалки навколо протоки

17 квітня Іран оголосив про повне відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства на період дії режиму припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем.

Це викликало сподівання, що таке рішення знизить напругу на енергетичних ринках, оскільки через цей маршрут проходить значна частка світових поставок нафти та скрапленого газу.

Однак вже наступного дня Іран заявив про повернення до “попереднього режиму контролю” над Ормузькою протокою на тлі загострення суперечки зі США щодо військово-морської блокади іранських портів. Того ж дня було завдано ударва по суднах, які намагалися пройти.

Як наслідок, це створило додаткову невизначеність щодо статусу одного з ключових світових енергетичних маршрутів.