Втрати ворога станом на 22 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1519 добу повномасштабної війни становлять 1 321 450 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 квітня втратила:

особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб

осіб танків – 11 885 (+1) од.

од. бойових броньованих машин – 24 436 (+7) од.

од. артилерійських систем – 40 516 (+38) од.

од. РСЗВ – 1 749 (+0) од.

засоби ППО – 1 350 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026) од.

од. крилаті ракети – 4 549 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 90 925 (+162) од.

од. спеціальна техніка – 4 132 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

