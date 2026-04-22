Втрати ворога станом на 22 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1519 добу повномасштабної війни становлять 1 321 450 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб
- танків – 11 885 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 436 (+7) од.
- артилерійських систем – 40 516 (+38) од.
- РСЗВ – 1 749 (+0) од.
- засоби ППО – 1 350 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 925 (+162) од.
- спеціальна техніка – 4 132 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
