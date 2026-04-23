Потери врага по состоянию на 23 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1520 сутки полномасштабной войны составляют 1 322 550 человек.

Потери России в войне на 23 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 апреля потеряла:

личного состава – около 1 322 550 (+1 100) человек;

танков – 11 888 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 441 (+5) ед;

артиллерийских систем – 40 574 (+58) ед;

РСЗО – 1 752 (+3) ед;

средства ПВО – 1 351 (+1) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 253 430 (+1 941) ед;

крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 91 127 (+202) ед;

специальная техника – 4 134 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 139 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

