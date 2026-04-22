У ЄС не планують повертатись до постачання російського викопного палива

У ЄС не планують повертатись до постачання російського викопного палива / Depositphotos

Європейський Союз не має наміру відновлювати імпорт російського викопного палива, навіть попри загострення глобальної енергетичної кризи та нестабільність на Близькому Сході. Стратегічний курс на повне енергетичне відокремлення від країни-агресора залишається незмінним.

Як повідомляє Delo.ua, про це в інтерв'ю Slawa.tv заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Пріоритети енергетичної безпеки Європи

За словами єврокомісара, ЄС уже прийняв фундаментальне рішення, яке визначатиме економічну політику на найближчі роки. Основний акцент буде зроблено на трьох напрямках:

  • Відновлювана енергетика: прискорене впровадження ВДЕ для зменшення залежності від будь-якого імпортованого палива.
  • Атомна енергія: перегляд ролі мирного атому як стабільного джерела низьковуглецевої енергії в загальному балансі ЄС.
  • Санкційний тиск: продовження обмеження цін на російську нафту за механізмом G7, аби РФ не могла отримувати надприбутки від коливань ринку.

"Ми відокремлюємося від Росії в питанні постачання викопного палива і ми не повернемося до цього. Тож повернення до російських енергоносіїв не буде. Ми продовжуватимемо чинити цей тиск", — наголосив Домбровскіс.

Стримування шоків та стабілізація ринку

На думку єврокомісара, зараз важливо працювати над деескалацією конфліктів у світі, зокрема на Близькому Сході. Відновлення виробничих потужностей в арабських країнах допоможе стабілізувати ціни, проте це жодним чином не означає послаблення санкцій проти Москви, яка намагається отримати вигоду з будь-якої нестабільності.

Нагадаємо, у ЄС продовжують працювати над відмовою від російської нафти попри енергетичну кризу, спричинену війною на Близькому Сході. Брюссель залишається відданим стратегії мінімізації впливу російських ресурсів на європейську економіку.

Автор:
Максим Кольц