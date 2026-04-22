У ЄС не планують повертатись до постачання російського викопного палива

Європейський Союз не має наміру відновлювати імпорт російського викопного палива, навіть попри загострення глобальної енергетичної кризи та нестабільність на Близькому Сході. Стратегічний курс на повне енергетичне відокремлення від країни-агресора залишається незмінним.

Як повідомляє Delo.ua, про це в інтерв'ю Slawa.tv заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Пріоритети енергетичної безпеки Європи

За словами єврокомісара, ЄС уже прийняв фундаментальне рішення, яке визначатиме економічну політику на найближчі роки. Основний акцент буде зроблено на трьох напрямках:

Відновлювана енергетика: прискорене впровадження ВДЕ для зменшення залежності від будь-якого імпортованого палива.

Атомна енергія: перегляд ролі мирного атому як стабільного джерела низьковуглецевої енергії в загальному балансі ЄС.

Санкційний тиск: продовження обмеження цін на російську нафту за механізмом G7, аби РФ не могла отримувати надприбутки від коливань ринку.

"Ми відокремлюємося від Росії в питанні постачання викопного палива і ми не повернемося до цього. Тож повернення до російських енергоносіїв не буде. Ми продовжуватимемо чинити цей тиск", — наголосив Домбровскіс.

Стримування шоків та стабілізація ринку

На думку єврокомісара, зараз важливо працювати над деескалацією конфліктів у світі, зокрема на Близькому Сході. Відновлення виробничих потужностей в арабських країнах допоможе стабілізувати ціни, проте це жодним чином не означає послаблення санкцій проти Москви, яка намагається отримати вигоду з будь-якої нестабільності.

Нагадаємо, у ЄС продовжують працювати над відмовою від російської нафти попри енергетичну кризу, спричинену війною на Близькому Сході. Брюссель залишається відданим стратегії мінімізації впливу російських ресурсів на європейську економіку.