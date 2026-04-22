В ЕС не планируют возвращаться к поставкам российского ископаемого топлива

Европейский Союз не намерен возобновлять импорт российского ископаемого топлива, даже несмотря на обострение глобального энергетического кризиса и нестабильность на Ближнем Востоке. Стратегический курс на полное энергетическое отделение от страны-агрессора остается неизменным.

Как сообщает Delo.ua, об этом в интервью Slawa.tv заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Приоритеты энергетической безопасности Европы

По словам еврокомиссара, ЕС уже принял фундаментальное решение, определяющее экономическую политику на ближайшие годы. Основной акцент будет сделан на трех направлениях:

Возобновляемая энергетика: ускоренное внедрение ВИЭ для уменьшения зависимости любого импортируемого топлива.

Атомная энергия: пересмотр роли мирного атома как стабильного источника низкоуглеродистой энергии в общем балансе ЕС.

Санкционное давление: продолжение ограничения цен на российскую нефть по механизму G7, чтобы РФ не могла получать сверхдоходы от колебаний рынка.

"Мы отделяемся от России в вопросе поставки ископаемого топлива и мы не вернемся к этому. Поэтому возвращения к российским энергоносителям не будет. Мы будем продолжать это давление", — подчеркнул Домбровскис.

Сдерживание шоков и стабилизация рынка

По мнению еврокомиссара, сейчас важно работать над деэскалацией конфликтов в мире, в частности, на Ближнем Востоке. Восстановление производственных мощностей в арабских странах поможет стабилизировать цены, однако это никоим образом не означает ослабления санкций против Москвы, пытающейся извлечь выгоду из любой нестабильности.

Напомним, в ЕС продолжают работать над отказом от российской нефти, несмотря на энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке. Брюссель остается приверженным стратегии минимизации влияния российских ресурсов на европейскую экономику.