НБУ зафиксировал сокращение депозитов и рост кредитов

Украинские банки в марте 2026 года нарастили кредитный портфель на 2,4% до 1,26 трлн грн., тогда как объем депозитов сократился на 0,5% - до 3,16 трлн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Что происходит с деньгами украинцев

Общий объем кредитов за месяц вырос на 2,4%, или на 29,1 млрд грн, и составил 1 трлн 262,5 млрд грн. Основным драйвером стало кредитование бизнеса: корпоративный сектор увеличил ссуды на 2%, до 887,8 млрд грн. В то же время валютные кредиты компаний несколько сократились.

Кредитование населения также возросло – на 3,4%, или почти на 12 млрд грн, до 367,9 млрд грн.

В то же время депозитная база банков в марте уменьшилась на 0,5%, или на 16,1 млрд грн, - до 3 трлн 164 млрд грн. Сокращения зафиксировали как в бизнес-сегменте, так и среди населения.

В частности, депозиты предприятий уменьшились на 0,3%, тогда как вклады домохозяйств – на 0,6%. При этом гривневые средства бизнеса незначительно выросли, а валютные – сократились.

У населения снизились как гривневые, так и валютные депозиты.

Регулятор также зафиксировал рост курса доллара в марте на 1,4% - до 43,8 грн за доллар.

В годовом исчислении ситуация отличается: кредитование населения существенно выросло, тогда как бизнеса сократилось в гривне, но выросло в валюте. В то же время, объем депозитов как бизнеса, так и населения продемонстрировал рост по сравнению с мартом 2025 года.

Напомним, по состоянию на 1 марта 2026 средства физических лиц на депозитных и сберегательных счетах в банках достигли отметки 1,65 трлн грн. Это на 38 миллиардов гривен (или почти на 2,4%) больше, чем месяцем ранее.