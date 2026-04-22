НБУ зафіксував скорочення депозитів і зростання кредитів

Українські банки у березні 2026 року наростили кредитний портфель на 2,4% до 1,26 трлн грн, тоді як обсяг депозитів скоротився на 0,5% - до 3,16 трлн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Що відбувається з грошима українців

Банківський сектор України у березні 2026 року продемонстрував зростання кредитування на тлі скорочення депозитів.

Загальний обсяг кредитів за місяць зріс на 2,4%, або на 29,1 млрд грн, і сягнув 1 трлн 262,5 млрд грн. Основним драйвером стало кредитування бізнесу: корпоративний сектор збільшив позики на 2%, до 887,8 млрд грн. Водночас валютні кредити компаній дещо скоротилися.

Кредитування населення також зросло - на 3,4%, або майже на 12 млрд грн, до 367,9 млрд грн.

Натомість депозитна база банків у березні зменшилася на 0,5%, або на 16,1 млрд грн, - до 3 трлн 164 млрд грн. Скорочення зафіксували як у бізнес-сегменті, так і серед населення.

Зокрема, депозити підприємств зменшилися на 0,3%, тоді як вклади домогосподарств - на 0,6%. При цьому гривневі кошти бізнесу незначно зросли, а валютні - скоротилися.

У населення зменшилися як гривневі, так і валютні депозити.

Регулятор також зафіксував зростання курсу долара у березні на 1,4% — до 43,8 грн за долар.

У річному вимірі ситуація різниться: кредитування населення суттєво зросло, тоді як бізнесу — скоротилося в гривні, але зросло у валюті. Водночас обсяг депозитів як бізнесу, так і населення продемонстрував зростання порівняно з березнем 2025 року.

Нагадаємо, станом на 1 березня 2026 року кошти фізичних осіб на депозитних та ощадних рахунках в банках досягли позначки 1,65 трлн грн. Це на 38 мільярд гривень (або майже на 2,4%) більше, ніж місяцем раніше.