В Украине обновили е-удостоверение ветерана и запустили новую услугу в "Дії"

Правительство финансирует ветеранские просторы

В Украине обновляются цифровые сервисы для ветеранов: е-удостоверение теперь формируется автоматически, а в приложении "Дії" появилась новая услуга для проверки данных из реестра ветеранов.

Об этом сообщает Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Украина упрощает цифровые сервисы для ветеранов

В частности, обновлена система е-удостоверения ветерана. Теперь цифровое удостоверение формируется автоматически на основе данных Единого государственного реестра ветеранов войны, который наполняют воинские части. Это позволяет пользоваться сервисами в приложении "Действие" сразу после предоставления статуса ветерана без ожидания бумажного документа или дополнительного внесения данных.

Кроме того, в разделе "Ветеран Pro" в "Дії" запустили новую услугу "Данные из реестра ветеранов". Она позволяет пользователям просматривать свои данные в реестре и проверять их корректность. На первом этапе доступна только функция просмотра информации.

Правительство отмечает, что развитие онлайн-сервисов является частью комплексной политики поддержки ветеранов, которая также предусматривает создание условий для реабилитации и возвращения к гражданской жизни.

Основные новшества:

  • е-удостоверение ветерана формируется автоматически после предоставления статуса;
  • данные берутся из Единого госреестра ветеранов войны;
  • доступ к сервисам в "Дії" без бумажных документов;
  • у "Ветеран Pro" появилась услуга просмотра данных из реестра;
  • возможность проверить корректность личной информации;
  • цифровые сервисы являются частью "бесшовного" перехода от военной службы к гражданской жизни.

Напомним, в Киеве расширили условия предоставления частичной компенсации за приобретение автомобиля для защитников и защитниц с инвалидностью I или II группы. Теперь поддержка распространяется не только на новые, но и на подержанные автомобили.

Автор:
Ольга Опенько