В Україні оновили е-посвідчення ветерана та запустили нову послугу в "Дії"
В Україні оновлюють цифрові сервіси для ветеранів: е-посвідчення тепер формується автоматично, а в застосунку “Дія” з’явилася нова послуга для перевірки даних із реєстру ветеранів.
Про це інформує Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Україна спрощує цифрові сервіси для ветеранів
Зокрема, оновлено систему е-посвідчення ветерана. Відтепер цифрове посвідчення формується автоматично на основі даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни, який наповнюють військові частини. Це дозволяє користуватися сервісами в застосунку "Дія" одразу після надання статусу ветерана - без очікування паперового документа чи додаткового внесення даних.
Крім того, у розділі "Ветеран Pro" в "Дії" запустили нову послугу "Дані з реєстру ветеранів". Вона дає змогу користувачам переглядати свої дані в реєстрі та перевіряти їхню коректність. На першому етапі доступною є лише функція перегляду інформації.
Уряд зазначає, що розвиток онлайн-сервісів є частиною комплексної політики підтримки ветеранів, яка передбачає також створення умов для реабілітації та повернення до цивільного життя.
Основні нововведення:
- е-Посвідчення ветерана формується автоматично після надання статусу;
- дані беруться з Єдиного держреєстру ветеранів війни;
- доступ до сервісів у "Дії" без паперових документів;
- у "Ветеран Pro" з’явилася послуга перегляду даних з реєстру;
- можливість перевірити коректність особистої інформації;
- цифрові сервіси є частиною "безшовного" переходу від військової служби до цивільного життя.
Нагадаємо, у Києві розширили умови надання часткової компенсації за придбання автомобіля для захисників і захисниць з інвалідністю І або ІІ групи. Тепер підтримка поширюється не лише на нові, а й на вживані автомобілі.