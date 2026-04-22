В Україні оновили е-посвідчення ветерана та запустили нову послугу в "Дії"

В Україні оновлюють цифрові сервіси для ветеранів: е-посвідчення тепер формується автоматично, а в застосунку “Дія” з’явилася нова послуга для перевірки даних із реєстру ветеранів.

Про це інформує Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Україна спрощує цифрові сервіси для ветеранів

Зокрема, оновлено систему е-посвідчення ветерана. Відтепер цифрове посвідчення формується автоматично на основі даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни, який наповнюють військові частини. Це дозволяє користуватися сервісами в застосунку "Дія" одразу після надання статусу ветерана - без очікування паперового документа чи додаткового внесення даних.

Крім того, у розділі "Ветеран Pro" в "Дії" запустили нову послугу "Дані з реєстру ветеранів". Вона дає змогу користувачам переглядати свої дані в реєстрі та перевіряти їхню коректність. На першому етапі доступною є лише функція перегляду інформації.

Уряд зазначає, що розвиток онлайн-сервісів є частиною комплексної політики підтримки ветеранів, яка передбачає також створення умов для реабілітації та повернення до цивільного життя.

Основні нововведення:

е-Посвідчення ветерана формується автоматично після надання статусу;

дані беруться з Єдиного держреєстру ветеранів війни;

доступ до сервісів у "Дії" без паперових документів;

у "Ветеран Pro" з’явилася послуга перегляду даних з реєстру;

можливість перевірити коректність особистої інформації;

цифрові сервіси є частиною "безшовного" переходу від військової служби до цивільного життя.

