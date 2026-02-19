Ветерани з інвалідністю можуть отримати до 665 тис. грн на автомобіль у Києві

У Києві розширили умови надання часткової компенсації за придбання автомобіля для захисників і захисниць з інвалідністю І або ІІ групи. Тепер підтримка поширюється не лише на нові, а й на вживані автомобілі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Міська підтримка ветеранів

Рішення прийняли з урахуванням запиту ветеранської спільноти та реальних життєвих обставин військових, які повертаються до цивільного життя після поранень.

Часткова компенсація поширюється на вживані автомобілі з об’ємом двигуна до 3 літрів, які були введені в експлуатацію не більше ніж 8 років тому та розраховані на не більше ніж 9 місць. Придбати такі авто потрібно на території України.

Розмір компенсації становить до 320 тисяч гривень для вживаних автомобілів і до 665 тисяч гривень для нових.

"Мобільність для ветерана з інвалідністю – це не питання комфорту. Це можливість самостійно пересуватися містом, працювати, проходити реабілітацію, супроводжувати дітей, бути поруч із родиною. Наше завдання – створити умови, за яких людина не почуватиметься обмеженою через наслідки війни. Саме тому ми розширили програму компенсації, щоб вона відповідала реальним потребам захисників і захисниць", - повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Про програму

Наразі програмою часткової компенсації за придбання нового автомобіля скористалися вже 55 ветеранів, а загальна сума виплачених коштів перевищила 30 мільйонів гривень.

Ветерани з інвалідністю І або ІІ групи також можуть отримати компенсацію до 100 000 гривень на переобладнання власного автомобіля відповідно до індивідуальних потреб.

Консультації та повний супровід – від подання заяви до перевірки документів – надають фахівці Київ Мілітарі Хаб за адресами:

вул. Хрещатик, 36;

Харківське шосе, 168-Ж;

вул. Івана Микитенка, 7-Б.

Працює також безкоштовна гаряча лінія: 0-800-300-633.

Разом із заявою необхідно надати оригінали документів для звірки з копіями:

паспорт громадянина України;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

документ, що підтверджує встановлення інвалідності внаслідок війни;

документ про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони;

посвідчення УБД або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (за наявності);

довідка про відсутність іншого зареєстрованого автомобіля (отримати можна в сервісному центрі МВС);

договір купівлі-продажу автомобіля;

платіжні документи, що підтверджують оплату;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

реквізити соціального банківського рахунку (IBAN) або муніципальної картки "Картка киянина".

Нагадаємо, в Україні запрацювала єдина цифрова платформа "Ветеран PRO", створена Міністерством у справах ветеранів. Вона об’єднує інформацію про програми лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, соціального захисту, розвитку бізнесу.