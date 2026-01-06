Ветерани отримали право на податкову знижку за оренду житла

З 1 січня 2026 року в Україні набрали чинності зміни до податкового законодавства. Відтепер учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримали право на податкову знижку за витратами на оренду житла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Цей механізм дозволяє громадянам повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), компенсуючи частину вартості оренди квартири чи будинку.

Податкова знижка працює шляхом зменшення оподатковуваного доходу особи на суму фактичних витрат, понесених за офіційним договором оренди, що призводить до перерахунку та повернення коштів з бюджету.

Запровадження пільги передбачене Законом України № 4536-ІХ, ухваленим влітку 2025 року.

Основна мета змін — посилення соціального захисту ветеранів та людей, які зазнали поранень, боронячи територіальну цілісність України.

Нагадаємо, ветерани війни, які винаймають житло, можуть отримати компенсацію за його оренду. Окрім цього, вони можуть претендувати на субсидії на комунальні послуги.