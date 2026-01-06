Ветеранам будут возвращать часть налогов за съемное жилье

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу изменения налогового законодательства. Теперь участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны получили право на налоговую скидку по расходам на аренду жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Этот механизм позволяет гражданам вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), компенсируя часть стоимости аренды квартиры или дома.

Налоговая скидка работает путем уменьшения налогооблагаемого дохода человека на сумму фактических расходов, понесенных по официальному договору аренды, что приводит к перерасчету и возврату средств из бюджета.

Введение льготы предусмотрено Законом Украины № 4536-ІХ, принятым летом 2025 года.

Основная цель изменений — усиление социальной защиты ветеранов и людей, которые получили ранения, защищая территориальную целостность Украины.

Напомним, ветераны войны, снимающие жилье, могут получить компенсацию за его аренду. Кроме того, они могут претендовать на субсидии на коммунальные услуги.