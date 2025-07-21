Аренда жилья для ветеранов войны: как получить компенсацию

Государство предоставляет денежную компенсацию на аренду только тем ветеранам, которst действительно нуждаются во временном жилье.

Ветераны войны, снимающие жилье, могут получить компенсацию за его аренду. сообщает пишет Delo.ua со ссылкой на разъяснение Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Кроме того, ветераны могут претендовать на субсидии на коммунальные услуги.

Кто может получить компенсацию на аренду

Претендовать на компенсацию расходов на аренду квартир могут защитники, у кого:

жилье потеряно\повреждено в результате боевых действий,

их жилье расположено на временно оккупированной территории или в районах, где продолжаются боевые действия,

они проходят реабилитацию вдали от своего места жительства (более 15 км).

Аренда жилья для ветерана: как податься

Для оформления денежной компенсации необходимо подать заявление в ЦНАП или в местный орган, ответственный за ветеранскую политику по адресу наемного жилого помещения. Кроме заявления, ветеранам необходимо подготовить пакет документов:

паспорт и карту налогоплательщика,

военно-учетный документ,

удостоверение УБД, ветерана или лица с инвалидностью в результате войны,

подтверждающие документы о необходимости прохождения реабилитации в амбулаторных условиях,

справку об отсутствии судимостей и санкций, связанных с преступлениями против Украины,

справка из реестра прав,

акт обследования объекта, поврежденного обстрелами,

договор найма жилья.

Иллюстрация: Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи

Документы можно подать в бумажной или электронной форме. Компенсацию назначают только один раз, на срок действия договора не более шести месяцев. Сроки рассмотрения заявления – 10 рабочих дней.

Иллюстрация: Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи

Какой размер компенсации аренда жилья для ветеранов

Размер компенсации по аренде жилья для ветеранов зависит от населенного пункта.

Киев, Львов, Днепр, Одесса – два прожиточных минимума (сегодня это 6056 грн),

другие областные центры – 1.5 прожиточных минимумы (4542 грн);

другие населенные пункты – один прожиточный минимум (3028 грн).

Если жилье арендовали на период менее месяца, расходы компенсируются пропорционально количеству дней проживания.

Ранее Delo.ua писало о том, что часть арендодателейотказываются сдавать квартиры военным.

Также сообщалось, какие льготы поддержку защитникам и ветеранам предлагает Киев.