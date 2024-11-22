Жильем в 2024 году обеспечат почти 4500 ветеранов – Шмигаль

Правительство активно развивает существующие ветеранские программы и постоянно вводит новые. Так, уже в текущем году почти 4,5 тысячи ветеранов и членов их семей получат жилье благодаря рекордному финансированию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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Он также проинформировал, что ветераны имеют возможность получить льготную ипотеку в рамках правительственной программы "єОселя". Кроме того, в рамках программы грантов "єРобота" правительство уже выделило средства, которые помогли создать более 1100 новых ветеранских бизнесов.

Премьер-министр добавил, что 7 тысяч ветеранов и военнослужащих воспользовались новой программой зубопротезирования и лечения, а в 2025 году правительство планирует еще больше расширить медицинские услуги для ветеранов.

Также в следующем году полностью заработает сервис "Помощник ветерана", способствующий адаптации ветеранов к гражданской жизни. На реализацию этого проекта в бюджете предусмотрено около 3 млрд грн.

Кто относится к ветеранам

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", ветеранами войны являются лица, участвовавшие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств.

К ветеранам войны относятся:

Участники боевых действий — лица, непосредственно участвовавшие в боевых действиях.

Лица с инвалидностью в результате войны – те, кто получил инвалидность из-за участия в войне или боевых действиях.

Напомним, Черновицкая область взяла на себя полную компенсацию процентов по ипотеке для военнослужащих в рамках реализуемой через ПриватБанк программы "єОселя".