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Житлом у 2024 році забезпечать майже 4500 ветеранів – Шмигаль
Уряд активно розвиває наявні ветеранські програми та постійно запроваджує нові. Так, вже в поточному році майже 4,5 тисячі ветеранів та членів їхніх родин отримають житло завдяки рекордному фінансуванню. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Він також поінформував, що ветерани мають можливість отримати пільгову іпотеку в рамках урядової програми "єОселя". Крім того, у рамках програми грантів "єРобота" уряд вже виділив кошти, які допомогли створити понад 1100 нових ветеранських бізнесів.
Прем'єр-міністр додав, що 7 тисяч ветеранів і військовослужбовців скористалися новою програмою зубопротезування та лікування, а в 2025 році уряд планує ще більше розширити медичні послуги для ветеранів.
Також наступного року повністю запрацює сервіс "Помічник ветерана", який сприятиме адаптації ветеранів до цивільного життя. На реалізацію цього проекту в бюджеті передбачено майже 3 млрд грн.
Хто відноситься до ветеранів
Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини або в бойових діях на території інших держав.
До ветеранів війни належать:
- Учасники бойових дій — особи, які безпосередньо брали участь у бойових діях.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни — ті, хто отримав інвалідність через участь у війні або бойових діях.
Нагадаємо, Чернівецька область взяла на себе повну компенсацію відсотків за іпотекою для військовослужбовців у межах програми "єОселя", що реалізується через ПриватБанк.