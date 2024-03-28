Чернівецька область повністю компенсує відсоткову ставку для військових за іпотекою "єОселя"

Відсоткова ставка у розмірі 3% за іпотечними кредитами у Чернівецькій області для військових, правоохоронців та членів їх сімей буде повністю компенсована за рахунок обласного бюджету.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

"Кадрові військовослужбовці, правоохоронці, ветерани війни, учасники бойових дій та інші пільгові категорії можуть придбати через ПриватБанк житло в іпотеку у Чернівцях та області з додатковими пільгами", - йдеться в повідомленні фінустанови.

Зазначається, що ПриватБанк та Чернівецька обласна військова адміністрація підписали двосторонній договір про співробітництво в частині компенсації відсотків на придбання житла за державною програмою "єОселя". У 2024 році у Чернівецькій області з обласного бюджету на додаткову компенсацію відсотків за програмою "єОселя" виділено 4 мільйони гривень.

Відповідно до умов Програми компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами окремих категорій громадян у Чернівецькій області, для військових, правоохоронців та членів їх сімей відсоткова ставка у розмірі 3% буде повністю компенсована за рахунок обласного бюджету.

Зокрема, для ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів війни та для загиблих захисників і захисниць України відсоткову ставку знижено до 4% річних.

Також у ПриватБанку нагадали, що через цю фінустанову українці вже отримали більш ніж 2530 кредитів на суму понад 3,5 млрд грн. Кожний третій іпотечний кредит за програмою "єОселя" українці оформлюють в ПриватБанку, а загальна частка ПриватБанку за кількістю виданих кредитів "єОселя" складає 30%.

Нагадаємо, державні ПриватБанк, Ощадбанк і Укргазбанк, які є лідерами з іпотечного кредитування в рамках державної програми "єОселя", уклали договори з низкою обласних військових адміністрацій і місцевою владою про часткову компенсацію ставки, переважно на 3 відсоткові пункти.

Додамо, що програма "єОселя" працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв. Майже половина кредитів видана у Києві та Київській області.

Порядок фінансування "єОселі" у 2024 році

1 березня Кабінет міністрів України ухвалив порядок використання коштів для "Укрфінжитла" та програми "єОселя" на 2024 рік. Для фінансування програм виділено майже 1,5 мільярда гривень.

Слід додати, що ринок житла в Україні потроху оживає. Згідно з даними Міністерства економіки, від старту програми, яка почала свою роботу в жовтні 2022 року, кредити вже отримали 7 400 родин на загальну суму 11,2 млрд грн.

Лише з початку 2024 року понад 1 000 українських сімей взяли кредити на придбання власного житла на загальну суму 1,8 млрд грн.

У 2023 році українські банки надали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.

Загалом за програмою "єОселя" працює 7 банків. П’ять з них державні — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс банк та два з приватним капіталом — Глобус та Скай банк.

97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) та Укргазбанк (23%).

Заявки на отримання кредиту та сертифікатів за програмою можна подати через портал та застосунок "Дія", що робить процес максимально доступним і зручним.

Фото: ua.depositphotos.com