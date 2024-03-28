Черновицкая область полностью компенсирует процентную ставку для военных по ипотеке "єОселя"

Процентная ставка в размере 3% по ипотечным кредитам в Черновицкой области для военных, стражей порядка и членов их семей будет полностью компенсирована за счет областного бюджета.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Кадровые военнослужащие, стражи порядка, ветераны войны, участники боевых действий и другие льготные категории могут приобрести через ПриватБанк жилье в ипотеку в Черновцах и области с дополнительными льготами", - говорится в сообщении финучреждения.

Отмечается, что ПриватБанк и Черновицкая областная военная администрация подписали двусторонний договор о сотрудничестве в части компенсации процентов на приобретение жилья по государственной программе "єОселя". В 2024 году в Черновицкой области из областного бюджета на дополнительную компенсацию процентов по программе "єОселя" выделено 4 миллиона гривен.

Согласно условиям Программы компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам отдельных категорий граждан в Черновицкой области, для военных, стражей порядка и членов их семей процентная ставка в размере 3% будет полностью компенсирована за счет областного бюджета.

В частности, для ветеранов войны и членов их семей, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших ветеранов войны и для погибших защитников и защитниц Украины процентная ставка снижена до 4% годовых.

Также в ПриватБанке напомнили, что через это финучреждение украинцы уже получили более 2530 кредитов на сумму более 3,5 млрд грн. Каждый третий ипотечный кредит по программе "єОселя" украинцы оформляют в ПриватБанке, а общая доля ПриватБанка по количеству выданных кредитов "єОселя" составляет 30%.

Напомним, государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк, являющиеся лидерами по ипотечному кредитованию в рамках государственной программы "єОселя", заключили договоры с рядом областных военных администраций и местными властями о частичной компенсации ставки, преимущественно на 3 процентных пункта.

Добавим, что программа "єОселя" работает уже почти 1,5 года и за это время зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получает только 1% от поданных заявлений. Почти половина кредитов выдана в Киеве и Киевской области.

Порядок финансирования " єОселя " в 2024 году

1 марта Кабинет министров Украины принял порядок использования средств для "Укрфинжилла" и программы "єОселя" на 2024 год. Для финансирования программы выделено около 1,5 миллиарда гривен.

Следует добавить, что рынок жилья в Украине постепенно оживает. Согласно данным Министерства экономики, от старта программы, начавшей свою работу в октябре 2022 года, кредиты уже получили 7400 семей на общую сумму 11,2 млрд грн.

Только с начала 2024 года более 1000 украинских семей взяли кредиты на приобретение собственного жилья на общую сумму 1,8 млрд. грн.

В 2023 году украинские банки предоставили 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн.

В общей сложности по программе "єОселя" работает 7 банков. Пять из них государственные – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс банк и два с частным капиталом – Глобус и Скай банк.

97% всех выданных кредитов приходится на 3 банка: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) и Укргазбанк (23%).

Заявки на получение кредита и сертификатов по программе можно подать через портал и приложение "Дія", что делает процесс максимально доступным и удобным.

Фото: ua.depositphotos.com