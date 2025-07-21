Оренда житла для ветеранів війни: як отримати компенсацію

Держава надає грошову компенсацію на оренду лише тим ветеранам,які справді потребують тимчасового житла.

Ветерани війни, які винаймають житло, можуть отримати компенсацію за його оренду. повідомляє пише Delo.ua з посиланням на роз'яснення Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.

Окрім цього, ветерани можуть претендувати на субсидії на комунальні послуги.

Хто може отримати компенсацію на оренду

Претендувати на компенсацію витрат на оренду квартир можуть захисники, у кого:

житло втрачене\пошкоджене внаслідок бойових дій,

їхнє житло розташоване на тимчасово окупованій території або в районах, де тривають бойові дії,

вони проходять реабілітацію далеко від свого місця проживання (понад 15 км).

Оренда житла для ветерана: як податися

Для оформлення грошової компенсації необхідно подати заяву до ЦНАПу або ж до місцевого органу, відповідального за ветеранську політику за адресою найманого житлового приміщення. Окрім заяви, ветеранам необхідно підготувати пакет документів:

паспорт та картку платника податків,

військово-обліковий документ,

посвідчення УБД, ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни,

підтверджуючі документи про необхідність проходження реабілітації в амбулаторних умовах,

довідку про відсутність судимостей та санкцій, пов'язаних зі злочинами проти України,

довідка з реєстру речових прав,

акт обстеження об'єкта, пошкодженого обстрілами,

договір найму житла.

Ілюстрація: Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги

Документи можна подати у паперовій або ж електронній формі. Компенсацію призначають лише на один раз, на строк дії договору не більше шести місяців. Терміни розгляду заяви - 10 робочих днів.

Ілюстрація: Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги

Який розмір компенсації оренда житла для ветеранів

Розмір компенсації на оренду житла для ветеранів залежить від населеного пункту.

Київ, Львів, Дніпро, Одеса - два прожиткових мінімуми (сьогодні це 6056 грн),

інші обласні центри - 1.5 прожиткових мінімуми (4542 грн);

інші населені пункти - один прожитковий мінімум (3028 грн).

Якщо житло орендували на період менше, ніж на місяць, витрати компенсуються пропорційно до кількості днів проживання.

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