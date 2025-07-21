Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

--0,12

EUR

48,61

+0,15

Готівковий курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,90

48,70

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оренда житла для ветеранів війни: як отримати компенсацію

житло
Уряд запускає програму муніципального житла для ветеранів та ВПО, а також надає компенсацію на оренду. / Depositphotos

Держава надає грошову компенсацію на оренду лише тим ветеранам,які справді потребують тимчасового житла. 

 Ветерани війни, які винаймають житло, можуть отримати компенсацію за його оренду. повідомляє пише Delo.ua з посиланням на роз'яснення Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. 

Окрім цього, ветерани можуть претендувати на субсидії на комунальні послуги.

Хто може отримати компенсацію на оренду

Претендувати на компенсацію витрат на оренду квартир можуть захисники, у кого:

  • житло втрачене\пошкоджене внаслідок бойових дій, 
  • їхнє житло розташоване на тимчасово окупованій території або в районах, де тривають бойові дії, 
  • вони проходять реабілітацію далеко від свого місця проживання (понад 15 км).

Оренда житла для ветерана: як податися

Для оформлення грошової компенсації необхідно подати заяву до ЦНАПу або ж до місцевого органу, відповідального за  ветеранську політику за адресою найманого житлового приміщення. Окрім заяви, ветеранам необхідно підготувати пакет документів:

  • паспорт та картку платника податків, 
  • військово-обліковий документ, 
  • посвідчення УБД, ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни, 
  • підтверджуючі документи про необхідність проходження реабілітації в амбулаторних умовах, 
  • довідку про відсутність судимостей та санкцій, пов'язаних зі злочинами проти України, 
  • довідка з реєстру речових прав,
  • акт обстеження об'єкта, пошкодженого обстрілами,
  • договір найму житла.
Фото 2 — Оренда житла для ветеранів війни: як отримати компенсацію
  Ілюстрація: Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги

Документи можна подати у паперовій або ж електронній формі.  Компенсацію призначають лише на один раз, на строк дії договору не більше шести місяців. Терміни розгляду заяви - 10 робочих днів.

Фото 3 — Оренда житла для ветеранів війни: як отримати компенсацію
  Ілюстрація: Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги

Який розмір компенсації оренда житла для ветеранів

Розмір компенсації на оренду житла для ветеранів залежить від населеного пункту.

  • Київ, Львів, Дніпро, Одеса - два прожиткових мінімуми (сьогодні це 6056 грн), 
  • інші обласні центри - 1.5 прожиткових мінімуми (4542 грн); 
  • інші населені пункти - один прожитковий мінімум (3028 грн).

Якщо житло орендували на період менше, ніж на місяць, витрати компенсуються пропорційно до кількості днів проживання.

Раніше Delo.ua писало про те, що частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим.

Також повідомлялось про те, які пільги підтримку захисникам та ветеранам пропонує Київ.

Автор:
Леся Соловчук