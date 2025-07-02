В Україні запровадили є-посвідчення ветерана: які переваги надає цифровий документ

Уряд посилив підтримку ветеранів і родин загиблих. є-посвідчення ветерана тепер офіційно визнається головним документом для підтвердження статусу. Травму прирівняли до поранення, каліцтва чи контузії. Це підстава для встановлення інвалідності або статусу родини загиблого.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту секретаріату Кабміну.

Е-посвідчення – основний документ ветерана

Електронне посвідчення офіційно визнається головним документом для підтвердження статусу ветерана. Цифровий документ пришвидшує доступ до пільг і зменшує бюрократію. Однак, за бажанням, можна отримати й паперове посвідчення.

У цифровому документі відображаються відомості про власника документу, зокрема:

прізвище, ім’я, по батькові;



статус — учасник бойових дій;

номер документу;

до якої дати дійсний документ.

Захист дітей загиблих захисників

Відповідне посвідчення видається дітям загиблих захисників і захисниць України до 14 років. Пільги не перериваються, навіть якщо дитина ще не має паспорта. Крім того, якщо родина за кордоном – право на пільги зберігається.

Посвідчення для осіб з інвалідністю внаслідок війни

Посвідчення осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни залишаються чинними до 1 листопада 2025 або до 1 квітня 2026 року – залежно від віку, групи та обставин. Для тих, хто не зміг пройти перегляд вчасно – дія посвідчення автоматично подовжена до 1 липня 2025.

Травма – підстава для надання статусу

Травму, яку особа отримала внаслідок бойових дій тепер офіційно прирівняно до поранення, каліцтва чи контузії. Це підстава для встановлення інвалідності або статусу родини загиблого.

Тепер видачу посвідчень і пільгових талонів закріплено за Мінвстерством у справах ветеранів. Відомство має повноваження оформлювати документи замість ліквідованих органів влади.

Для отримання або відновлення паперового документа достатньо витягу з Єдиного реєстру ветеранів війни — інших підтверджень не потрібно.

Нагадаємо, із 1 до 20 липня ветерани та ветеранки можуть знову податися на виплату 1500 грн на спорт у застосунку "Дія".