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1 500 грн на спорт для ветеранів: у липні стартує новий етап програми в "Дії"

спорт, ветерани
Стартує новий етап програми для ветеранів: / Дія

Із 1 до 20 липня ветерани та ветеранки можуть знову податися на виплату 1 500 грн на спорт у застосунку "Дія". 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Гроші можна витратити на відновлення здоров’я: відвідування спортзалу, басейну, фітнес-центрів або оздоровчих закладів.

Допомога надходить на Дія.Картку протягом до 6 днів після схвалення заявки. Скористатися нею потрібно до кінця кварталу, у якому було отримано кошти. Наприклад, подані в липні — слід витратити до кінця вересня.

Подати заявку можуть ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, які мають податковий номер і підтверджений статус у Єдиному реєстрі ветеранів війни.

Як податися:

1.     Увійдіть у Дію;

2.     Оберіть Сервіси → Ветеранський спорт;

3.     Вкажіть Дія.Картку для отримання допомоги;

4.     Перевірте заявку і натисніть "Надіслати";

Програму реалізують Міністерство у справах ветеранів України спільно з Мінцифри в межах Стратегії ветеранської політики та Нацстратегії безбар’єрного простору, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Нагадаємо, на початку березня Міністерство у справах ветеранів спільно з Мінцифрою відзвітували про результати цифровізації, а також розповіли про майбутні онлайн-інструменти в "Дії" для ветеранів та родин військових.

Автор:
Тетяна Гойденко