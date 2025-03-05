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Цифрова підтримка ветеранів: у "Дії" з'являться важливі оновлення
Держава продовжує робити підтримку ветеранів доступнішою. Міністерство у справах ветеранів спільно з Мінцифрою відзвітували про результати цифровізації, а також розповіли про майбутні онлайн-інструменти в "Дії" для ветеранів та родин військових.
Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.
"Зараз працюємо над оновленням "Дії" — адаптуємо інтерфейс для ветеранів, щоб вони не губилися серед всіх сервісів. І одразу отримували всі можливості – від доступних послуг до грантових програм і навчання", – зазначив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Які очікуються нові онлайн-послуги
У майбутньому Мінветеранів зосередиться на створенні єдиної цифрової екосистеми ветеранських послуг у партнерстві з "Дією". Що дозволить ветеранам отримувати допомогу автоматично або за простим запитом через застосунок, мінімізуючи бюрократію. Фахівці із супроводу ветеранів війни стануть частиною цієї екосистеми, допомагаючи з отриманням послуг, які ще не переведені в онлайн-формат.
Оновлення інтерфейсу спеціально для ветеранів:
- інтерфейс Дії автоматично оновлюватиметься, враховуючи дані з ЄДРВВ
- всі послуги та функції будуть адаптовані під ветеранів
- першим документом відображатиметься посвідчення ветерана
- інформуватиме ветеранів про сервіси та можливості, розроблені Мінветеранів (йдеться про сертифікати на освіту, психологічну допомогу, питання житла, гранти, кредитні програми).
- Шлях пораненого. Дуже важливий процес, який зараз оцифровується під лідерством Мінцифри. Мінветеранів спільно з МОН, Мінсоцполітики, Міноборони розбудовує цифровий процес, який дозволяє людині при потраплянні до лікарні з пораненням отримувати всю належну підтримку від держави.
- Цифровізація життєвих подій. Цей механізм передбачає комплексний супровід держави в залежності від подій у житті людини: вступ на службу, поранення, полон, зникнення безвісти тощо. Послуги надаватимуться автоматично чи за простим запитом через застосунок.
Також команда Мінцифри разом із Міністерством у справах ветеранів працює над розширенням можливостей для захисників і захисниць. Зокрема, планується запуск опитування в "Дії" для визначення потреб ветеранів, а також нових цільових виплат.
Які послуги для ветеранів та їхніх сімей вже є в "Дії"
- е-Посвідчення ветерана у "Дії": понад 416 тисяч згенеровано, що унеможливлює підробку та спрощує доступ до послуг.
- Автоматичне отримання статусу УБД: понад 11 100 військових отримали статус без черг та паперів.
- Цифровізовано отримання статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці;
- Витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни відтепер можна отримати в ЦНАП за 5 хвилин. Таким чином вже видано 10 740 витягів;
- Ветеранський спорт: 25 000 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни подали заяви через "Дію" на отримання 1 500 грн від держави. Понад 11 000 ветеранів вже оплатили заняття спортом.
Нагадаємо, у "Дії" з’явилися нові послуги для ветеранів та родин військових. Тепер можна швидко та зручно отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці через портал "Дія". раніше для отримання статусу потрібно було особисто відвідувати державні установи. Тепер процес став значно простішим і швидшим — достатньо кількох хвилин на порталі "Дія".