Цифрова підтримка ветеранів: у "Дії" з'являться важливі оновлення

Держава продовжує робити підтримку ветеранів доступнішою. Міністерство у справах ветеранів спільно з Мінцифрою відзвітували про результати цифровізації, а також розповіли про майбутні онлайн-інструменти в "Дії" для ветеранів та родин військових.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Зараз працюємо над оновленням "Дії" — адаптуємо інтерфейс для ветеранів, щоб вони не губилися серед всіх сервісів. І одразу отримували всі можливості – від доступних послуг до грантових програм і навчання", – зазначив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Які очікуються нові онлайн-послуги

У майбутньому Мінветеранів зосередиться на створенні єдиної цифрової екосистеми ветеранських послуг у партнерстві з "Дією". Що дозволить ветеранам отримувати допомогу автоматично або за простим запитом через застосунок, мінімізуючи бюрократію. Фахівці із супроводу ветеранів війни стануть частиною цієї екосистеми, допомагаючи з отриманням послуг, які ще не переведені в онлайн-формат.

Оновлення інтерфейсу спеціально для ветеранів:

інтерфейс Дії автоматично оновлюватиметься, враховуючи дані з ЄДРВВ

всі послуги та функції будуть адаптовані під ветеранів

першим документом відображатиметься посвідчення ветерана

інформуватиме ветеранів про сервіси та можливості, розроблені Мінветеранів (йдеться про сертифікати на освіту, психологічну допомогу, питання житла, гранти, кредитні програми).

Шлях пораненого. Дуже важливий процес, який зараз оцифровується під лідерством Мінцифри. Мінветеранів спільно з МОН, Мінсоцполітики, Міноборони розбудовує цифровий процес, який дозволяє людині при потраплянні до лікарні з пораненням отримувати всю належну підтримку від держави.

Дуже важливий процес, який зараз оцифровується під лідерством Мінцифри. Мінветеранів спільно з МОН, Мінсоцполітики, Міноборони розбудовує цифровий процес, який дозволяє людині при потраплянні до лікарні з пораненням отримувати всю належну підтримку від держави. Цифровізація життєвих подій. Цей механізм передбачає комплексний супровід держави в залежності від подій у житті людини: вступ на службу, поранення, полон, зникнення безвісти тощо. Послуги надаватимуться автоматично чи за простим запитом через застосунок.

Також команда Мінцифри разом із Міністерством у справах ветеранів працює над розширенням можливостей для захисників і захисниць. Зокрема, планується запуск опитування в "Дії" для визначення потреб ветеранів, а також нових цільових виплат.

Які послуги для ветеранів та їхніх сімей вже є в "Дії"

е-Посвідчення ветерана у "Дії": понад 416 тисяч згенеровано, що унеможливлює підробку та спрощує доступ до послуг.

понад 416 тисяч згенеровано, що унеможливлює підробку та спрощує доступ до послуг. Автоматичне отримання статусу УБД: понад 11 100 військових отримали статус без черг та паперів.

понад 11 100 військових отримали статус без черг та паперів. Цифровізовано отримання статусів : особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці;

: особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці; Витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни відтепер можна отримати в ЦНАП за 5 хвилин. Таким чином вже видано 10 740 витягів;

відтепер можна отримати в ЦНАП за 5 хвилин. Таким чином вже видано 10 740 витягів; Ветеранський спорт: 25 000 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни подали заяви через "Дію" на отримання 1 500 грн від держави. Понад 11 000 ветеранів вже оплатили заняття спортом.

Нагадаємо, у "Дії" з’явилися нові послуги для ветеранів та родин військових. Тепер можна швидко та зручно отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці через портал "Дія". раніше для отримання статусу потрібно було особисто відвідувати державні установи. Тепер процес став значно простішим і швидшим — достатньо кількох хвилин на порталі "Дія".