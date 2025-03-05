Цифровая поддержка ветеранов: в "Дії" появятся важные обновления

Государство продолжает оказывать поддержку ветеранам. Министерство по делам ветеранов совместно с Минцифрой отчиталось о результатах цифровизации, а также рассказали о будущих онлайн-инструментах в "Дії" для ветеранов и семей военных.

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

"Сейчас работаем над обновлением "Дії" — адаптируем интерфейс для ветеранов, чтобы они не терялись среди всех сервисов. И сразу получали все возможности — от доступных услуг до грантовых программ и обучения", — отметил Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ожидаемые новые онлайн-услуги

В будущем Минветеранов сосредоточится на создании единой цифровой экосистемы ветеранских услуг в партнерстве с "Дією". Что позволит ветеранам получать помощь автоматически или по простому запросу через приложение, минимизируя бюрократию. Специалисты по сопровождению ветеранов войны станут частью этой экосистемы, помогая с получением услуг, еще не переведенных в онлайн-формат.

Обновление интерфейса специально для ветеранов:

интерфейс "Дії" будет автоматически обновляться, учитывая данные из ЕГРВВ

все услуги и функции будут адаптированы под ветеранов

первым документом будет отображаться удостоверение ветерана

будет информировать ветеранов о сервисах и возможностях, разработанных Минветеранов (речь идет о сертификатах на образование, психологической помощи, вопросах жилья, грантах, кредитных программах).

"Путь раненого". Очень важный процесс, который сейчас оцифровывается под лидерством Минцифры. Минветеранов совместно с МОН, Минсоцполитики, Минобороны развивает цифровой процесс, позволяющий человеку при попадании в больницу с ранением получать всю должную поддержку от государства.

Очень важный процесс, который сейчас оцифровывается под лидерством Минцифры. Минветеранов совместно с МОН, Минсоцполитики, Минобороны развивает цифровой процесс, позволяющий человеку при попадании в больницу с ранением получать всю должную поддержку от государства. Цифровизация жизненных событий. Этот механизм предполагает комплексное сопровождение государства в зависимости от событий в жизни человека: вступление на службу, ранение, плен, пропажа без вести и т.д. Услуги будут предоставляться автоматически или по запросу через приложение.

Также команда Минцифры вместе с Министерством по делам ветеранов работает над расширением возможностей для защитников и защитниц. В частности, планируется запуск опроса в "Дії" для определения потребностей ветеранов, а также новых целевых выплат.

Какие услуги для ветеранов и их семей уже есть в "Дії"

е-Удостоверение ветерана в "Дії": более 416 тысяч сгенерировано, что делает невозможным подделку и упрощает доступ к услугам.

более 416 тысяч сгенерировано, что делает невозможным подделку и упрощает доступ к услугам. Автоматическое получение статуса УБД: более 11100 военных получили статус без очередей и бумаг.

более 11100 военных получили статус без очередей и бумаг. Цифровизировано получение статусов : лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы;

: лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы; Выдержку из Единого государственного реестра ветеранов войны теперь можно получить в ЦНАП за 5 минут. Таким образом уже выдано 10740 подъемников;

теперь можно получить в ЦНАП за 5 минут. Таким образом уже выдано 10740 подъемников; Ветеранский спорт: 25 000 участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны подали заявления через "Дію" на получение 1500 грн от государства. Более 11 тысяч ветеранов уже оплатили занятия спортом.

Напомним, у "Дії" появились новые услуги для ветеранов и семей военных. Теперь можно быстро и удобно получить статус человека с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего защитника или защитницы через портал "Дія". Раньше для получения статуса нужно было лично посещать государственные учреждения. Теперь процесс стал намного проще и быстрее — достаточно нескольких минут на портале "Дія".