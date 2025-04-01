1500 грн на відвідування спортзалів: стартував новий прийом заявок на програму "Ветеранський спорт"

1 квітня офіційно стартував другий етап прийому заявок на участь у програмі "Ветеранський спорт". Завдяки державній фінансовій підтримці захисники і захисниці України отримають можливість зміцнити фізичну форму, відвідувати спортзал та займатися різноманітними видами спорту.

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Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Як зазначили у відомстві, ця ініціатива надає можливість ветеранам та ветеранкам отримувати щоквартальну фінансову допомогу в розмірі 1 500 грн для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури.

"Координація ветеранського спорту по всій країні – один із пріоритетів Мінветеранів. Сьогодні ветерани й ветеранки займаються найрізноманітнішими видами спорту: футболом, регбі, баскетболом – як на кріслах колісних, так і без них, адже ветеранський спорт – не завжди спорт адаптивний. Це поштовх для всіх ветеранів зробити крок уперед, вийти з дому і подбати про своє фізичне й ментальне здоров’я”, - наголосила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

За її словами, спорт не лише зміцнює фізичну форму та покращує психічний стан ветеранів, а й створює середовище для спілкування та підтримки.

За перший квартал до програми долучилися 25 тисяч ветеранів й ветеранок, близько 22 тисяч уже скористалися фінансовою підтримкою для занять спортом. Відомство поставило собі за мету долучити до програми 100 тисяч учасників.

Як отримати допомогу на спорт?

Щоб подати заявку на "Ветеранський спорт", потрібно:

о новити застосунок "Дія", обрати розділ "Сервіси" та знайти "Ветеранський спорт" ;

новити застосунок "Дія", обрати розділ "Сервіси" та знайти "Ветеранський спорт" в ідкрити Дія.Картку або вибрати одну з доступних ;

ідкрити Дія.Картку або вибрати одну з доступних н адіслати заявку на виплату.

Заявку потрібно подати до 20 числа кожного кварталу, щоб оформити виплати на наступні три місяці. За постановою Мінветеранів допомогу гарантовано отримають 100 тис. ветеранів та ветеранок, які першими скористаються сервісом у "Дії".

Витратити кошти потрібно протягом кварталу, в якому їх отримано. Невикористані гроші повернуться на рахунок Мінветеранів, а наступного кварталу автоматично надійде нова виплата в розмірі 1 500 гривень.

Довідково

Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні. З ініціативи першої леді України Олени Зеленської прийнята Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

Варто зазначити, що підтримка на програму "Ветеранський спорт" – перша монетизована пільга для ветеранів та ветеранок, яка реалізується через "Дію".

Нагадаємо, на початку березня Міністерство у справах ветеранів спільно з Мінцифрою відзвітували про результати цифровізації, а також розповіли про майбутні онлайн-інструменти в "Дії" для ветеранів та родин військових.