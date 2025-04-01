1500 грн на посещение спортзалов: стартовал новый прием заявок на программу "Ветеранский спорт"

1 апреля официально стартовал второй этап приёма заявок на участие в программе "Ветеранский спорт". Благодаря государственной финансовой поддержке защитники и защитницы Украины получат возможность укрепить физическую форму, посещать спортзал и заниматься различными видами спорта.

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Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

Как отметили в ведомстве, эта инициатива дает возможность ветеранам и ветеранкам получать ежеквартальную финансовую помощь в размере 1500 грн для посещения спортивных залов, бассейнов и других заведений физической культуры.

"Координация ветеранского спорта по всей стране — один из приоритетов Минветеранов. Сегодня ветераны и ветеранки занимаются самыми разными видами спорта: футболом, регби, баскетболом — как на колёсных креслах, так и без них, ведь ветеранский спорт — не всегда спорт адаптивный. Это толчок для всех ветеранов сделать шаг вперед, выйти из дома и позаботиться о своем физическом и ментальном здоровье”, — подчеркнула министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

По ее словам, спорт не только укрепляет физическую форму и улучшает психическое состояние ветеранов, но создает среду для общения и поддержки.

За первый квартал в программу присоединились 25 тысяч ветеранов и ветеранок, около 22 тысяч уже воспользовались финансовой поддержкой для занятий спортом. Ведомство поставило своей целью приобщить к программе 100 тысяч участников.

Как получить пособие на спорт?

Чтобы подать заявку на "Ветеранский спорт", нужно:

о приложение "Дія", выбрать раздел "Сервисы" и найти "Ветеранский спорт";

приложение "Дія", выбрать раздел "Сервисы" и найти "Ветеранский спорт"; открыть Действие.Карту или выбрать одну из доступных ;

н отправить заявку в рассрочку.

Заявку следует подать до 20 числа каждого квартала, чтобы оформить выплаты на следующие три месяца. По постановлению Минветеранов помощь гарантированно получат 100 тыс. ветеранов и ветеранок, которые первыми воспользуются сервисом "Дія".

Потратить средства нужно в течение квартала, в котором они получены. Неиспользованные деньги вернутся на счет Минветеранов, а в следующем квартале автоматически поступит новая выплата в размере 1500 гривен.

Справка

Проект реализован Министерством по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской принята Национальная стратегия создания безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.

Стоит отметить, что поддержка программы " Ветеранский спорт " – первая монетизированная льгота для ветеранов и ветеранок, которая реализуется через "Дію".

Напомним, в начале марта Министерство по делам ветеранов совместно с Минцифрой отчиталось о результатах цифровизации, а также рассказали о будущих онлайн-инструментах в "Действии" для ветеранов и семей военных.