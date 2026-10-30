Чешский миллиардер хочет выкупить семейный холдинг владельца бренда Ray-Ban за €30 млрд наличными

Чешский миллиардер Михал Стрнад предложил €30 млрд за семейный холдинг Delfin, которому принадлежит доля акций производителя очков Ray-Ban. Однако один из наследников основателя холдинга уже выступил против продажи.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Предложение предусматривает выкуп всей компании наличными. В то же время, Стрнад готов приобрести контрольный пакет не менее 62,5%, если часть владельцев захочет сохранить свои акции. Предложенная сумма на 30% ниже стоимости чистых активов Delfin.

Почему продажа может не состояться

Delfin основал итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио, скончавшийся в 2022 году. В настоящее время холдинг принадлежит восьми его наследникам, каждый из которых имеет по 12,5%. После смерти учредителя между членами семьи возникли споры по управлению активами и продаже долей.

Один из наследников, Леонардо Мария дель Веккио, выступил против предложения Стрнада.

"Дело всей жизни моего отца должно оставаться ценным достоянием для Италии", – заявил он.

Предложение по Delfin будет действовать 30 дней. Для ее реализации необходимо согласие всех восьми акционеров на изменение ограничений по владению компанией.

Активы Delfin Sarl

Delfin Sarl – люксембургская семейная холдинговая компания и инвестиционный офис, основанный в 2006 году итальянским предпринимателем Леонардо Дель Веккио. После его смерти в 2022 году компания перешла в собственность восьми наследников, каждый из которых владеет 12,5% акций.

Холдинг имеет доли в ряде крупных международных компаний. Самая большая из них – 32,26% акций EssilorLuxottica , производителя очков Ray-Ban и других брендов оптики. Также к активам Delfin относятся доли в итальянских банках Mediobanca (19,74%), Banca Monte dei Paschi di Siena ( 17,53%) и UniCredit (2,7%), страховой компании Assicurazioni Generali ( 10,053%), недвижимой компании Covivio ( 28,03 %) и авиакомпании . Avio (3,68%).

Общая стоимость активов холдинга превышает €55 млрд.

Что известно о покупателе?

34-летний Михал Стрнад — владелец оборонной группы CSG, поставляющей боеприпасы Вооруженным силам Украины, и самый богатый человек Чехии.

Он также является самым богатым бизнесменом по оборонной сфере в мире и занимает третье место в списке самых богатых людей планеты младше 40 лет.

Стрнад унаследовал Czechoslovak Group от своего отца. Он стал главным исполнительным директором компании в возрасте 21 года, а владельцем — пять лет спустя.

В начале 2026 года CSG провела первоначальное публичное размещение акций, во время которого привлекла €2,55 млрд. Стрнад заявлял, что планирует вкладывать эти средства также в бизнес вне оборонной отрасли.