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Чешский миллиардер хочет выкупить семейный холдинг владельца бренда Ray-Ban за €30 млрд наличными

Михал Стрнад
Михал Стрнад/Фото: challenges

Чешский миллиардер Михал Стрнад предложил €30 млрд за семейный холдинг Delfin, которому принадлежит доля акций производителя очков Ray-Ban. Однако один из наследников основателя холдинга уже выступил против продажи.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Предложение предусматривает выкуп всей компании наличными. В то же время, Стрнад готов приобрести контрольный пакет не менее 62,5%, если часть владельцев захочет сохранить свои акции. Предложенная сумма на 30% ниже стоимости чистых активов Delfin.

Почему продажа может не состояться

Delfin основал итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио, скончавшийся в 2022 году. В настоящее время холдинг принадлежит восьми его наследникам, каждый из которых имеет по 12,5%. После смерти учредителя между членами семьи возникли споры по управлению активами и продаже долей.

Один из наследников, Леонардо Мария дель Веккио, выступил против предложения Стрнада.

"Дело всей жизни моего отца должно оставаться ценным достоянием для Италии", – заявил он.

Предложение по Delfin будет действовать 30 дней. Для ее реализации необходимо согласие всех восьми акционеров на изменение ограничений по владению компанией.

Активы Delfin Sarl

Delfin Sarl люксембургская семейная холдинговая компания и инвестиционный офис, основанный в 2006 году итальянским предпринимателем Леонардо Дель Веккио. После его смерти в 2022 году компания перешла в собственность восьми наследников, каждый из которых владеет 12,5% акций.

Холдинг имеет доли в ряде крупных международных компаний. Самая большая из них 32,26% акций EssilorLuxottica , производителя очков Ray-Ban и других брендов оптики. Также к активам Delfin относятся доли в итальянских банках Mediobanca (19,74%), Banca Monte dei Paschi di Siena ( 17,53%) и UniCredit (2,7%), страховой компании Assicurazioni Generali ( 10,053%), недвижимой компании Covivio ( 28,03 %) и авиакомпании . Avio (3,68%).

Общая стоимость активов холдинга превышает €55 млрд.

Что известно о покупателе?

34-летний Михал Стрнад — владелец оборонной группы CSG, поставляющей боеприпасы Вооруженным силам Украины, и самый богатый человек Чехии.

Он также является самым богатым бизнесменом по оборонной сфере в мире и занимает третье место в списке самых богатых людей планеты младше 40 лет.

Стрнад унаследовал Czechoslovak Group от своего отца. Он стал главным исполнительным директором компании в возрасте 21 года, а владельцем — пять лет спустя.

В начале 2026 года CSG провела первоначальное публичное размещение акций, во время которого привлекла €2,55 млрд. Стрнад заявлял, что планирует вкладывать эти средства также в бизнес вне оборонной отрасли.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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