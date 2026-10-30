Асфальтобетонный завод в Дубне продали более чем за 15 млн грн: кто стал владельцем

В городе Дубно Ривненской области через аукцион реализовали имущественный комплекс асфальтобетонного завода, принадлежащего государственному предприятию "Ровенский облавтодор". Финальная стоимость лота составила 15 миллионов 230 тысяч гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Prozorro.Продажи".

Объект расположен на улице Широкой, 55. В состав приобретенного имущества вошли производственные здания, ангары, складские помещения, асфальтосмесительные установки, резервуары для хранения нефтепродуктов, технологические площадки для изготовления асфальтобетона, а также собственный железнодорожный путь длиной почти 583.

Единственный участник торгов и профиль покупателя

На торги зарегистрировался только один претендент - местное предприятие ООО "Гюалос", предложившее за завод сумму, только на 5750 гривен превышающую стартовую цену.

Согласно регистрационным данным, компания принадлежит Андрею, Александру и Людмиле Киричукам. Основным видом деятельности фирмы является оптовая торговля строительными материалами, в частности, импорт и реализация листового стекла и зеркал. За прошлый отчетный год общая выручка предприятия достигла почти 2,6 миллиарда гривен.

Причины продаж и долги перед работниками

Реализация производственного комплекса проходит в рамках процедуры санации "Ровенского облавтодора", направленной на восстановление платежеспособности и расчеты с кредиторами.

По данным Министерства юстиции, на старте судебной процедуры государственное предприятие накопило почти 19,5 миллионов гривен задолженности по выплате зарплат. Хотя большую часть этого долга уже выплатили, перед 75 сотрудниками все еще остается невыплаченным более одного миллиона гривен. Для закрытия долговых обязательств облавтодор продолжает продажу части своих активов.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины продал на онлайн-аукционе единый имущественный комплекс "Завода порошковой металлургии" в Броварах Киевской области за 275,001 млн грн без НДС (свыше 330 млн грн с учетом налога).