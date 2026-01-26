Поставщик оружия для ВСУ стал самым богатым бизнесменом в мире в оборонной сфере

Чешский предприниматель Михал Стрнад, глава компании Czechoslovak Group (CSG), поставляющей боеприпасы Вооруженным силам Украины, стал самым богатым бизнесменом в мире в оборонной отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Увеличил состояние за одну ночь

По данным агентства, капитал Стрнада удвоился до $36,9 млрд за одну ночь после скачка стоимости акций компании на 28%. В ходе первоначального публичного размещения акций CSG привлекла около 3,3 млрд евро.

Ключевым активом Стрнада является холдинг Czechoslovak Group (CSG) – один из поставщиков вооружений для Украины.

Bloomberg отмечает, что холдинг стал одним из главных бенефициаров резкого роста военных расходов после начала войны в Украине. В 2024 году CSG вошла в ключевые участники чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ.

Состояние Стрнада в настоящее время составляет 10% от всего ВВП Чехии.

По данным Bloomberg Billionaires Index, теперь 33-летний предприниматель является самым богатым бизнесменом по оборонной сфере в мире и занимает третье место в списке самых богатых людей планеты младше 40 лет.

Стрнад унаследовал Czechoslovak Group от своего отца. Он стал главным исполнительным директором компании в возрасте 21 года и владельцем спустя пять лет.

О CSG

Глобальная индустриально-технологическая группа CSG, владельцем которой является чешский предприниматель Михал Стрнад, поставляет технологии по всему миру. Группа фокусируется на разработке и производстве стратегически важных продуктов, систем и технологий в сфере обороны, аэрокосмической отрасли, автомобильной промышленности и других секторов.

Ключевые производственные предприятия группы расположены в США, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Чехии, Словакии, Сербии, Греции и Индии. CSG экспортирует свою продукцию по всему миру. Среди ключевых предприятий CSG – чешский производитель наземных систем Excalibur Army, чешский производитель автомобилей Tatra Trucks, словацкий производитель артиллерийских боеприпасов MSM Group, американский производитель боеприпасов малого калибра The Kinetic Group и чешский производитель радарных систем Eldis.

В группе, объединяющей интегрированные и аффилированные компании, работает более 14 000 сотрудников.

Выручка CSG в январе-сентябре 2025 года выросла на 82% по отношению к тому же периоду предыдущего года и составила 4,8 млрд евро. EBITDA увеличилась на 79% - до 1,2 млрд евро.

Украина подписала пакет документов о сотрудничестве с чешским холдингом Czechoslovak Group еще в начале 2024 года.

В 2024 году компания "Украинская бронетехника" получила лицензию на производство танковых и артиллерийских боеприпасов, а также технологии и документацию от европейского партнера.

В Украине уже начато производство крупнокалиберных боеприпасов на базе лицензии, предоставленной чешской оборонной группой CSG. Партнером в проекте является Украинская бронетехника, которая уже начала серийный выпуск снарядов для танков и артиллерийских систем.