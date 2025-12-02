Запланована подія 2

"Укроборонпром" вошел в рейтинг крупнейших производителей оружия в мире: какое место

Укроборонпром
"Укроборонпром" вошел в рейтинг крупнейших производителей оружия в мире. Фото: facebook.com/ukroboronprom

АО "Украинская оборонная компания" впервые вошла в глобальный рейтинг полноценных производителей оружия SIPRI, заняв 52 место.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укроборонпрома".

Отмечено, что SIPRI опубликовал свежий рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений в мире. Впервые в истории в список вошла украинская компания "Укроборонпром".

Предприятие заняло 52 из 100 мест в общем рейтинге. В то же время компания – на шестом месте по темпам роста.

Фото 2 — "Укроборонпром" вошел в рейтинг крупнейших производителей оружия в мире: какое место

"Укроборонпром" в 2024 году получил доход в $3 млрд. Рост по сравнению с 2023 годом составляет 41%.

В общей сложности 100 крупнейших компаний мира в 2024-м получили $679 млрд от продажи вооружений. Рост обеспечили, прежде всего, США и Европа. Единственная региональная группа с падением – Азия, в основном из-за сокращения доходов от вооружений в Китае.

Рост объясняется повышенным спросом в разных регионах мира, а для части европейских компаний дополнительным фактором стала война РФ против Украины.

Лидеры рейтинга:

  1. Lockheed Martin (США) - $64,6 млрд (+3,2%),
  2. RTX Corporation (США) – $43,6 млрд (+4,1%),
  3. Northrop Grumman (США) - $37,8 млрд (+3,3%),
  4. BAE Systems (Великобритания) – $33,7 млрд (+6,9%),
  5. General Dynamics (США) – $33,6 млрд (+8,1%).

В "Укроборонпроме" отмечают, что имеют активные партнерства почти с каждой из этих компаний.

Европейские производители оружия выросли в среднем на 13%.

  • Рейнметалл (Германия): +47%;
  • BAE Systems (Великобритания): +6,9%;
  • Czechoslovak Group (Чехия): рекорд +193% (половина доходов – производство для Украины);
  • Diehl (Германия): +53%.

Что касается темпов роста, то «Укроборонпром» оказался на шестом месте в общем рейтинге и на четвертом в Европе.

Фото 3 — "Укроборонпром" вошел в рейтинг крупнейших производителей оружия в мире: какое место
  1. Czechoslovak Group (Чехия) – +193%;
  2. SpaceX (США) – +103%;
  3. Mitsubishi Electric (Япония) – +87%;
  4. Diehl (Германия) – +53%;
  5. Rheinmetall – (Германия) – +47%;
  6. АО «УОП» (Украина) – +41%.
Фото 4 — "Укроборонпром" вошел в рейтинг крупнейших производителей оружия в мире: какое место

Также "Укроборонпром" закрепил свой результат, заняв 49 место в ежегодном рейтинге топ-100 лучших оборонных компаний мира.

Заметим, в 2024 году "Укроборонпром" впервые вошел в топ-50 компаний отрасли с самыми большими доходами в мире. В рейтинге производителей военной техники от Defense News, который в общей сложности насчитывает 100 позиций, украинская госкомпания поднялась с 65-го на 49-е место.

Автор:
Светлана Манько