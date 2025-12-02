- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укроборонпром" вошел в рейтинг крупнейших производителей оружия в мире: какое место
АО "Украинская оборонная компания" впервые вошла в глобальный рейтинг полноценных производителей оружия SIPRI, заняв 52 место.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укроборонпрома".
Отмечено, что SIPRI опубликовал свежий рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений в мире. Впервые в истории в список вошла украинская компания "Укроборонпром".
Предприятие заняло 52 из 100 мест в общем рейтинге. В то же время компания – на шестом месте по темпам роста.
"Укроборонпром" в 2024 году получил доход в $3 млрд. Рост по сравнению с 2023 годом составляет 41%.
В общей сложности 100 крупнейших компаний мира в 2024-м получили $679 млрд от продажи вооружений. Рост обеспечили, прежде всего, США и Европа. Единственная региональная группа с падением – Азия, в основном из-за сокращения доходов от вооружений в Китае.
Рост объясняется повышенным спросом в разных регионах мира, а для части европейских компаний дополнительным фактором стала война РФ против Украины.
Лидеры рейтинга:
- Lockheed Martin (США) - $64,6 млрд (+3,2%),
- RTX Corporation (США) – $43,6 млрд (+4,1%),
- Northrop Grumman (США) - $37,8 млрд (+3,3%),
- BAE Systems (Великобритания) – $33,7 млрд (+6,9%),
- General Dynamics (США) – $33,6 млрд (+8,1%).
В "Укроборонпроме" отмечают, что имеют активные партнерства почти с каждой из этих компаний.
Европейские производители оружия выросли в среднем на 13%.
- Рейнметалл (Германия): +47%;
- BAE Systems (Великобритания): +6,9%;
- Czechoslovak Group (Чехия): рекорд +193% (половина доходов – производство для Украины);
- Diehl (Германия): +53%.
Что касается темпов роста, то «Укроборонпром» оказался на шестом месте в общем рейтинге и на четвертом в Европе.
- Czechoslovak Group (Чехия) – +193%;
- SpaceX (США) – +103%;
- Mitsubishi Electric (Япония) – +87%;
- Diehl (Германия) – +53%;
- Rheinmetall – (Германия) – +47%;
- АО «УОП» (Украина) – +41%.
Также "Укроборонпром" закрепил свой результат, заняв 49 место в ежегодном рейтинге топ-100 лучших оборонных компаний мира.
Заметим, в 2024 году "Укроборонпром" впервые вошел в топ-50 компаний отрасли с самыми большими доходами в мире. В рейтинге производителей военной техники от Defense News, который в общей сложности насчитывает 100 позиций, украинская госкомпания поднялась с 65-го на 49-е место.