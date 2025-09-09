"Укроборонпром" вошел в топ-50 лучших оборонных компаний мира

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" закрепило свой результат, заняв 49 место в ежегодном рейтинге топ-100 лучших оборонных компаний мира.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

По его словам, Defense News опубликовал ежегодный рейтинг топ-100 самых крупных оборонных компаний мира по результатам деятельности в 2024 году.

Так, доход "Укроборонпрома" составил более $3 млрд, что на 36,3% больше, чем в 2023 году ($2,2 млрд).

Это дало темп роста на 36,3%, что значительно выше среднемирового показателя, который составляет 11,2% среди топ-100 оборонных компаний мира.

По результатам "Укроборонпрома" занял 49 место по абсолютному оборонному доходу, а по динамике роста дохода от реализации оборонной продукции предприятие оказалось на 16-м месте.

"Украина становится ключевым игроком мировой оборонной индустрии. За этой цифрой стоит работа более 56 тысяч оружейников, и я благодарю каждого из вас за этот результат. Вместе с тем, мы все понимаем: этого все еще недостаточно. Так что ежедневно работаем над тем, чтобы увеличивать производство оружия и военной техники для украинского войска", — подчеркнул он.

Кто попал в рейтинг

Общий объем военной продукции, производимой 100 крупнейшими оборонными компаниями мира в 2024 году, вырос на 11,2% и составил $661 млрд.

Лидеры по производству и продаже вооружения:

Lockheed Martin ($68,4 млрд);

RTX ($43,5 млрд);

CASIC (Китай, $38,7 млрд).

Лидерами по темпам роста стали:

Anduril (США, +138%);

Askeri Fabrika (Турция, +100%);

SES (Люксембург, 93,7%);

NORINCO (+93,6%).

В рейтинг самых динамичных компаний мира попали представители США, Китая, Турции, Европы и Южной Кореи.

Также в рейтинге этого года появилось несколько громких "новичков", которые ранее не входили в сотню. Среди них:

GE Aerospace (США) - 23 место ($6,1 млрд оборонных доходов).

MBDA (Франция) - 27 место ($5,3 млрд).

Advanced Technology International (США) - 33 место ($4,7 млрд).

EDGE Group (ОАЭ) - 38 место ($4,0 млрд).

SpaceX (США) - 40 место ($4,0 млрд оборонных контрактов).

Korea Aerospace Industries (KAI, Южная Корея) - 62 место ($2,0 млрд).

Hyundai Rotem (Южная Корея) - 67 место ($1,7 млрд).

Palantir Technologies (США) - 70 место ($1,6 млрд).

Askeri Fabrika ve Tersane (Турция) - 78 место ($1,3 млрд).

Makine ve Kimya Endustrisi (MKE, Турция) - 80 место ($1,2 млрд).

Anduril (США) - 93 место ($0,95 млрд, рост +138% - самый быстрый в мире).

M1 Support Services (США) - 94 место ($0,9 млрд).

AM General (США) - 99 место ($0,74 млрд).

Вместе с этим только половина из 100 крупнейших оборонных компаний, а точнее 54 компании, выросли за прошлый год. Остальные показали падение объемов дохода.

Заметим, в 2024 году "Укроборонпром" впервые вошел в топ-50 компаний отрасли с самыми большими доходами в мире. В рейтинге производителей военной техники от Defense News, который в общей сложности насчитывает 100 позиций, украинская госкомпания поднялась с 65-го на 49-е место.

В июне 2023 года государственный концерн "Укроборонпром" был преобразован в акционерное общество, 100% которого принадлежит государству в лице Кабинета Министров.