"Укроборонпром" увійшов до рейтингу найбільших виробників зброї у світі: яке місце

Укроборонпром
"Укроборонпром" увійшов до рейтингу найбільших виробників зброї у світі. Фото: facebook.com/ukroboronprom

АТ "Українська оборонна компанія" вперше увійшла до глобального рейтингу повноцінних виробників зброї SIPRI, посівши 52 місце.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що SIPRI опублікував свіжий рейтинг 100 найбільших виробників озброєнь у світі. Вперше в історії до списку увійшла українська компанія  "Укроборонпром".

Підприємство посіло 52 зі 100 місць у загальному рейтингу. Водночас компанія – на шостому місці за темпами росту.

Фото 2 — "Укроборонпром" увійшов до рейтингу найбільших виробників зброї у світі: яке місце

"Укроборонпром" у 2024 році отримав дохід у $3 млрд. Зростання в порівнянні з 2023 роком становить 41%.

Загалом 100 найбільших компаній світу у 2024-му отримали $679 млрд від продажу озброєнь. Зростання забезпечили передусім США та Європа. Єдина регіональна група з падінням – Азія, здебільшого через скорочення доходів від озброєнь в Китаї.

Зростання пояснюється підвищеним попитом у різних регіонах світу, а для частини європейських компаній додатковим чинником стала війна РФ проти України.

Лідери рейтингу:

  1. Lockheed Martin (США) – $64,6 млрд (+3,2%),
  2. RTX Corporation (США) – $43,6 млрд (+4,1%),
  3. Northrop Grumman (США) – $37,8 млрд (+3,3%),
  4. BAE Systems (Велика Британія) – $33,7 млрд (+6,9%),
  5. General Dynamics (США) – $33,6 млрд (+8,1%).

В "Укроборонпромі" наголошують, що мають активні партнерства майже з кожною з цих компаній.

Європейські виробники зброї зросли в середньому на 13%.

  • Рейнметалл (Німеччина): +47%; 
  • BAE Systems (Велика Британія): +6,9%;
  • Czechoslovak Group (Чехія): рекорд +193% (половина доходів – виробництво для України); 
  • Diehl (Німеччина): +53%.

Щодо темпів зростання – «Укроборонпром» опинився на шостому місці в загальному рейтингу і на четвертому в Європі.

Фото 3 — "Укроборонпром" увійшов до рейтингу найбільших виробників зброї у світі: яке місце
  1. Czechoslovak Group (Чехія) – +193%;
  2. SpaceX (США) – +103%; 
  3. Mitsubishi Electric (Японія) – +87%;
  4. Diehl (Німеччина) – +53%;
  5.  Rheinmetall – (Німеччина) – +47%; 
  6. АТ «УОП» (Україна) – +41%.
Фото 4 — "Укроборонпром" увійшов до рейтингу найбільших виробників зброї у світі: яке місце

Також "Укроборонпром" закріпив свій результат, посівши 49 місце в щорічному рейтингу топ-100 найкращих оборонних компаній світу.

Зауважимо, у 2024 році "Укроборонпром" вперше увійшов до топ-50 компаній галузі з найбільшими доходами в світі. У рейтингу виробників військової техніки від Defense News, який загалом нараховує 100 позицій, українська держкомпанія піднялася з 65-го на 49-е місце.

Автор:
Світлана Манько