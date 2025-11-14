"Укроборонпром" і американська Amphenol уклали меморандум про стратегічне партнерство

“Укроборонпром” та американська компанія Amphenol уклали меморандум про співпрацю, який передбачає розширення двосторонніх проєктів у сфері електроніки, комплектувальних та пов'язаних технологій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна.

Меморандум "Укроборонпром" – Amphenol

Amphenol Corporation є одним із провідних світових виробників електронних систем та засобів зв’язку. Співпраця з цією компанією дасть змогу підвищити якість продукції та оптимізувати виробничі процеси в оборонній сфері.

Майбутнє партнерство передбачає промислову кооперацію, локалізацію окремих напрямів виробництва та передачу сучасних технологій українським підприємствам.

"Укроборонпром" продовжує нарощувати обсяги виробництва, і завдяки таким партнерам, як Amphenol, ми маємо змогу іти вперед швидшими кроками", - наголосив Сметанін.

Що відомо про компанію?

Amphenol Corporation - американська транснаціональна компанія, яка входить до кола світових лідерів у виробництві електричних, електронних та волоконно-оптичних з’єднувальних систем.

Amphenol спеціалізується на створенні та виробництві широкого спектра з’єднувальних продуктів — від різних типів роз’ємів до коаксіальних і плоских кабелів та складних систем міжз’єднань. Її рішення використовуються у критично важливих сферах, де потрібна особлива точність, надійність і витривалість.

Продукція компанії займає важливе місце у телекомунікаційній галузі, забезпечуючи роботу систем мобільного зв’язку, мереж передачі даних, кабельного телебачення та технологій нового покоління, включно з 5G. У транспортному секторі — автомобільному, залізничному та промисловому - з’єднувальні рішення Amphenol сприяють ефективності та безпеці складних технічних систем. Не менш значущою є роль компанії у сфері авіації, космічних технологій та оборонної промисловості, де до компонентів висуваються найвищі вимоги. Продукція Amphenol широко застосовується також у побутовій електроніці, медичному обладнанні та інших високотехнологічних напрямках.

Компанія має виробничі потужності на всіх континентах, що забезпечує їй стабільне глобальне охоплення та можливість оперативно реагувати на запити ринку. Розгалужена мережа міжнародних дистриб’юторів робить продукцію Amphenol доступною у багатьох країнах світу.

Зауважимо, у 2024 році "Укроборонпром" вперше увійшов до топ-50 компаній галузі з найбільшими доходами в світі. У рейтингу виробників військової техніки від Defense News, який загалом нараховує 100 позицій, українська держкомпанія піднялася з 65-го на 49-е місце.

У червні 2023 року державний концерн "Укроборонпром" був перетворений на акціонерне товариство, 100% якого належить державі в особі Кабінету міністрів.