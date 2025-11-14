"Укроборонпром" и американская Amphenol заключили меморандум о стратегическом партнерстве

"Укроборонпром" и американская компания Amphenol заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий расширение двусторонних проектов в сфере электроники, комплектующих и связанных технологий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение гендиректора "Укроборонпрома" Германа Сметанина.

Меморандум "Укроборонпром" – Amphenol

Amphenol Corporation является одним из ведущих мировых изготовителей электронных систем и средств связи. Сотрудничество с этой компанией позволит повысить качество продукции и оптимизировать производственные процессы в оборонной сфере.

Будущее партнерство подразумевает промышленную кооперацию, локализацию отдельных направлений производства и передачу современных технологий украинским предприятиям.

"Укроборонпром" продолжает наращивать объемы производства, и благодаря таким партнерам, как Amphenol, мы можем идти вперед более быстрыми шагами", - подчеркнул Сметанин.

Что известно о компании?

Amphenol Corporation – американская транснациональная компания, входящая в круг мировых лидеров в производстве электрических, электронных и волоконно-оптических соединительных систем.

Amphenol специализируется на создании и производстве широкого спектра соединительных продуктов от различных типов разъемов до коаксиальных и плоских кабелей и сложных систем межсоединений. Ее решения используются в критически важных областях, где требуется особая точность, надежность и выносливость.

Продукция компании занимает важное место в телекоммуникационной отрасли, обеспечивая работу систем мобильной связи, сетей передачи данных, кабельного телевидения и технологий нового поколения, включая 5G. В транспортном секторе – автомобильном, железнодорожном и промышленном – соединительные решения Amphenol способствуют эффективности и безопасности сложных технических систем. Не менее значима роль компании в сфере авиации, космических технологий и оборонной промышленности, где к компонентам предъявляются самые высокие требования. Продукция Amphenol широко применяется в бытовой электронике, медицинском оборудовании и других высокотехнологичных направлениях.

Компания обладает производственными мощностями на всех континентах, что обеспечивает ей стабильный глобальный охват и возможность оперативно реагировать на запросы рынка. Разветвленная сеть международных дистрибьюторов делает продукцию Amphenol доступной во многих странах мира.

Заметим, в 2024 году "Укроборонпром" впервые вошел в топ-50 компаний отрасли с самыми большими доходами в мире. В рейтинге производителей военной техники от Defense News, который в общей сложности насчитывает 100 позиций, украинская госкомпания поднялась с 65-го на 49-е место.

В июне 2023 года государственный концерн "Укроборонпром" был преобразован в акционерное общество, 100% которого принадлежит государству в лице Кабинета министров.