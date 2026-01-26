Постачальник зброї для ЗСУ став найбагатшим бізнесменом у світі в оборонній сфері

Чеський підприємець Міхал Стрнад, очільник компанії Czechoslovak Group (CSG), яка постачає боєприпаси Збройним силам України, став найбагатшим бізнесменом у світі в оборонній галузі.

Збільшив статки за одну ніч

За даними агентства, капітал Стрнада подвоївся до $36,9 млрд за одну ніч після стрибка вартості акцій компанії на 28%. У ході первинного публічного розміщення акцій CSG залучила близько 3,3 млрд. євро.

Ключовим активом Стрнада є холдинг Czechoslovak Group (CSG) – один із постачальників озброєнь для України.

Bloomberg зазначає, що холдинг став одним із головних бенефіціарів різкого зростання військових витрат після початку війни в Україні. У 2024 році CSG увійшла до ключових учасників чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Статки Стрнада наразі становлять 10% від усього ВВП Чехії.

За даними Bloomberg Billionaires Index, тепер 33-річний підприємець є найбагатшим бізнесменом із оборонної сфери у світі і посідає третє місце у списку найбагатших людей планети молодше 40 років.

Стрнад успадкував Czechoslovak Group від свого батька. Він став головним виконавчим директором компанії у віці 21 року і власником через п'ять років.

Про CSG

Глобальна індустріально-технологічна група CSG, власником якої є чеський підприємець Міхал Стрнад, постачає технології по всьому світу. Група фокусується на розробці та виробництві стратегічно важливих продуктів, систем і технологій у сфері оборони, аерокосмічної галузі, автомобільної промисловості та інших секторах.

Ключові виробничі підприємства групи розташовані у США, Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Чехії, Словаччині, Сербії, Греції та Індії. CSG експортує свою продукцію по всьому світу. Серед ключових підприємств CSG – чеський виробник наземних систем Excalibur Army, чеський виробник автомобілів Tatra Trucks, словацький виробник артилерійських боєприпасів MSM Group, американський виробник боєприпасів малого калібру The Kinetic Group та чеський виробник радарних систем Eldis.

У групі, що об’єднує інтегровані та афілійовані компанії, працює понад 14 000 співробітників.

Виторг CSG у січні-вересні 2025 року зріс на 82% щодо того ж періоду попереднього року і склав 4,8 млрд євро. EBITDA збільшилася на 79% — до 1,2 млрд євро.

Україна підписала пакет документів про співпрацю з чеським холдингом Czechoslovak Group ще на початку 2024 року.

У 2024 році компанія "Українська бронетехніка" отримала ліцензії на виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, а також технології та документацію від європейського партнера.

В Україні вже розпочато виробництво великокаліберних боєприпасів на базі ліцензії, наданої чеською оборонною групою CSG. Партнером у проєкті є "Українська бронетехніка", яка вже розпочала серійний випуск снарядів для танків і артилерійських систем.