В Україні запустили локальне виробництво чеських боєприпасів великого калібру

В Україні розпочато виробництво великокаліберних боєприпасів на базі ліцензії, наданої чеською оборонною групою Czechoslovak Group (CSG). Партнером у проєкті є "Українська бронетехніка", яка вже розпочала серійний випуск снарядів для танків і артилерійських систем.

Про це повідомили Delo.ua в представництві CSG в Україні.

Крім ліцензії й технологічної бази CSG постачає критичні комплектуючі — зокрема порохові заряди, детонатори та інші ключові елементи боєприпасів. Це перший випадок, коли західна оборонна компанія організовує локалізацію снарядів великого калібру в Україні.

Ліцензійна модель замість спільного виробництва

Зазначається, що схема співпраці була змінена: від початкової ідеї створення спільного підприємства сторони відмовилися на користь ліцензійної моделі через складні регуляторні вимоги українського законодавства та проблеми його сумісності з чеським правом.

Оскільки "Українська бронетехніка" вже мала необхідні технології й могла досить швидко розпочати випуск продукції, це стало головним чинником в ухваленні рішення про новий формат співпраці.

CSG не братиме участі у визначенні цінової політики чи виборі клієнтів, всі ключові рішення ухвалює український партнер. Чеська група буде отримувати свою вигоду в вигляді ліцензійних платежів та постачання компонентів.

У CSG наголошують на довгостроковому значенні цієї угоди для обох підприємств і країн: продаж ліцензій і передача технологій формують підґрунтя для майбутньої співпраці, зокрема у післявоєнний період.

Локалізація та плани постачання снарядів

За ліцензійною документацією "Українська бронетехніка" виготовлятиме боєприпаси калібрів 105 мм, 120 мм і 155 мм.

"У перший рік співпраці передбачено виробництво до 100 тисяч снарядів калібру 155 мм та 50 тисяч — калібру 105 мм, проте в подальшому потужності планується подвоїти. При цьому на початковому етапі ми локалізуємо близько половини виробництва, а з часом український завод виготовлятиме до 80% усіх боєприпасів, передбачених угодою", розповів керівник підприємства Владислав Бельбас.

Експерти та представники галузі підкреслюють, що навіть якщо фактичні обсяги виробництва на початку будуть меншими за максимальні технічні потужності, сам запуск виробництва має стратегічне значення для України.

"Для України 150 тисяч великокаліберних снарядів — це майже місячне споживання на фронті. Крім того, цей проєкт означає диверсифікацію джерел постачання та підвищення незалежності", — зазначив президент Асоціації оборонної промисловості Чехії Їржі Гинек.

Про CSG

Глобальна індустріально-технологічна група CSG, власником якої є чеський підприємець Міхал Стрнад, постачає технології по всьому світу. Група фокусується на розробці та виробництві стратегічно важливих продуктів, систем і технологій у сфері оборони, аерокосмічної галузі, автомобільної промисловості та інших секторах.

Ключові виробничі підприємства групи розташовані у США, Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Чехії, Словаччині, Сербії, Греції та Індії. CSG експортує свою продукцію по всьому світу. Серед ключових підприємств CSG – чеський виробник наземних систем Excalibur Army, чеський виробник автомобілів Tatra Trucks, словацький виробник артилерійських боєприпасів MSM Group, американський виробник боєприпасів малого калібру The Kinetic Group та чеський виробник радарних систем Eldis.

У групі, що об’єднує інтегровані та афілійовані компанії, працює понад 14 000 співробітників. Дохід CSG у 2024 році, з урахуванням результатів The Kinetic Group за повний рік, становив 5,2 млрд євро, а консолідований дохід — 4 млрд євро.

Україна підписала пакет документів про співпрацю з чеським холдингом Czechoslovak Group ще на початку 2024 року.

У 2024 році компанія "Українська бронетехніка" отримала ліцензії на виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, а також технології та документацію від європейського партнера.