В Украине запустили локальное производство чешских боеприпасов большого калибра

В Украине начато производство крупнокалиберных боеприпасов на базе лицензии, предоставленной чешской оборонной группой Czechoslovak Group (CSG). Партнером в проекте является “Украинская бронетехника”, которая уже начала серийный выпуск снарядов для танков и артиллерийских систем.

Об этом сообщили Delo.ua в представительстве CSG в Украине.

Кроме лицензии и технологической базы CSG поставляет критические комплектующие — пороховые заряды, детонаторы и другие ключевые элементы боеприпасов. Это первый случай, когда западная оборонная компания организует локализацию снарядов большого калибра в Украине.

Лицензионная модель вместо совместного производства

Отмечается, что схема сотрудничества была изменена: от первоначальной идеи создания совместного предприятия стороны отказались в пользу лицензионной модели из-за сложных регуляторных требований украинского законодательства и проблем его совместимости с чешским правом.

Поскольку "Украинская бронетехника" уже имела необходимые технологии и могла достаточно быстро приступить к выпуску продукции, это стало главным фактором в принятии решения о новом формате сотрудничества.

CSG не будет участвовать в определении ценовой политики или выборе клиентов, все ключевые решения принимает украинский партнер. Чешская группа будет получать свою выгоду в виде лицензионных платежей и поставок компонентов.

В CSG отмечают долгосрочное значение этого соглашения для обоих предприятий и стран: продажа лицензий и передача технологий формируют основу для будущего сотрудничества, в частности в послевоенный период.

Локализация и планы поставок снарядов

По лицензионной документации "Украинская бронетехника" будет производить боеприпасы калибров 105 мм, 120 мм и 155 мм.

"В первый год сотрудничества предусмотрено производство до 100 тысяч снарядов калибра 155 мм и 50 тысяч — калибра 105 мм, однако в дальнейшем мощности планируется удвоить. При этом на начальном этапе мы локализуем около половины производства, а со временем украинский завод будет производить до 80% всех боеприпасов ".

Эксперты и представители отрасли подчеркивают, что даже если фактические объемы производства в начале будут меньше максимальных технических мощностей, сам запуск производства имеет стратегическое значение для Украины.

"Для Украины 150 тысяч крупнокалиберных снарядов - это почти месячное потребление на фронте. Кроме того, этот проект означает диверсификацию источников и повышение независимости", - отметил президент Ассоциации оборонной промышленности Чехии Йиржи Гинек.

О CSG

Глобальная индустриально-технологическая группа CSG, владельцем которой является чешский предприниматель Михал Стрнад, поставляет технологии по всему миру. Группа фокусируется на разработке и производстве стратегически важных продуктов, систем и технологий в сфере обороны, аэрокосмической отрасли, автомобильной промышленности и других секторов.

Ключевые производственные предприятия группы расположены в США, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Чехии, Словакии, Сербии, Греции и Индии. CSG экспортирует свою продукцию по всему миру. Среди ключевых предприятий CSG – чешский производитель наземных систем Excalibur Army, чешский производитель автомобилей Tatra Trucks, словацкий производитель артиллерийских боеприпасов MSM Group, американский производитель боеприпасов малого калибра The Kinetic Group и чешский производитель радарных систем Eldis.

В группе, объединяющей интегрированные и аффилированные компании, работает более 14 000 сотрудников. Доход CSG в 2024 году, с учетом результатов The Kinetic Group за полный год, составил 5,2 млрд евро, а консолидированный доход – 4 млрд евро.

Украина подписала пакет документов о сотрудничестве с чешским холдингом Czechoslovak Group еще в начале 2024 года.

В 2024 году компания "Украинская бронетехника" получила лицензию на производство танковых и артиллерийских боеприпасов, а также технологии и документацию от европейского партнера.