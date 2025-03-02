Ветераны могут безвозмездно овладеть навыками вождения в рамках проекта "Драйверы"

Ветераны и ветеранки с травмами опорно-двигательного аппарата или ампутацией конечностей могут бесплатно научиться вождению в рамках проекта "Драйверы".

Об этом сообщает КГГА.

Организатором инициативы является ОО "Центр занятости Свободных людей". Учеба состоит из 40 часов теоретических занятий в формате онлайн и 21 дня практической подготовки.

Практическая часть проходит в специализированной автошколе для людей с инвалидностью Национальной академии внутренних дел в селе Вита-Почтовая Киевской области. Все занятия и инфраструктура автошкол адаптированы к нуждам людей с инвалидностью.

Для участия в программе необходимо:

авторизоваться на Портале услуг;

заполнить онлайн-форму и скачать необходимые документы;

подписать заявление электронной подписью.

Решение о возможности обучения будет направлено в личный кабинет и на электронную почту.

Проект "Драйверы" позволяет ветеранам получить навыки вождения, повысить шансы на трудоустройство и способствует экономической безбарьерности.

Регистрация на курс доступна онлайн через Портал услуг .

Добавим, с начала 2025 более 3300 украинцев воспользовались возможностью получить ваучер на обучение от Службы занятости. Это позволяет им овладеть новой профессией, повысить квалификацию или адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Среди получателей более 2500 человек в возрасте 45 лет, более 440 внутренне перемещенных лиц, 200 человек с инвалидностью и 102 участника боевых действий.