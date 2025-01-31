Skills Alliance увеличивает количество украинцев, которые смогут овладеть новой профессией или пройти переобучение

Более 190 000 увеличено количество украинцев, которые в течение трех лет смогут овладеть новой профессией или повысить квалификацию в рамках инициативы Skills Alliance. Это превышает первоначально объявленные намерения, заявленные на Конференции по восстановлению Украины 2024 года (Ukraine Recovery Conference) в Берлине.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, сегодня безработица остается одним из главных вызовов. Для преодоления этой проблемы власти реализуют ряд программ профессионального образования украинцев.

"Инициатива Skills Alliance должна существенно усилить это направление. Сегодня мы скоординировали усилия с участниками Альянса и они подтвердили свои обязательства обучить 190 205 человек. Это даже превышает первоначально объявленную цель в 180 000, представленную на Конференции по восстановлению Украины 2024". – заметила Бережная.

Она добавила, что Украина нуждается в квалифицированных работниках для восстановления экономики и восстановления стран. Благодаря усилиям партнеров украинцы смогут пройти профессиональное обучение и повысить квалификацию.

Как поясняет Бережная, инициатива также будет способствовать интеграции в рынок труда внутренне перемещенных лиц, молодежи, ветеранов, людей с инвалидностью, украинцев, которые будут возвращаться домой.

Что известно о Skills Alliance

Skills Alliance был создан во время Международной конференции по восстановлению Украины URC-2024, которая состоялась в июне 2024 года в Берлине. Среди участников более 70 стран, доноров, международных партнеров и представителей бизнес-сообщества. Цель инициативы предоставить возможность переквалификации или повышения квалификации украинцев. В ближайшие три года на эти нужды планируют выделить 700 млн. евро.

В Skills Alliance входят преимущественно страны ЕС, а также Япония, Республика Корея, Великобритания, Украина, Швейцария и международные финансовые учреждения и организации.

Напомним, в рамках проекта "100 мастерских" в Кривом Роге заработали два учебно-практических центра . Оба центра будут способствовать повышению квалификации и обеспечению новых рабочих мест .