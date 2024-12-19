Рынок труда в Украине пополнился 50 новыми профессиями и должностями

На рынке труда Украины появилось 50 новых профессий и должностей. В частности, в Классификатор профессий добавили новую профессию "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)" и еще 49 других должностей и специальностей, охватывающих медицину, судебную систему, прокуратуру, медиа и другие отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что также были отменены 42 устаревших профессии, среди которых "Инструктор по организации работы народных дружин", "Преподаватель по социальной педагогике", "Прокурор-криминалист", а также внесло изменения в 34 профессиональных названия работ.

Соответствующие изменения были утверждены приказом Минэкономики "Об утверждении Изменения №14 к национальному классификатору ДК 003:2010".

"Профессии и должности должны соответствовать требованиям времени и потребностям рынка труда, поэтому мы осовремениваем перечень профессий в Классификаторе", – сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Изменения в названиях должностей

По предложению Министерства здравоохранения обновлены 8 названий должностей в сфере здравоохранения, а также введены новые профессии: "Нутрициолог" и "Профессионал по медицинской статистике".

По инициативе Национальной полиции Классификатор был дополнен новой классификационной группировкой "Следователи (полиция)". В него включены 6 названий следователей полицейских, в частности: "Следователь (полиция)", "Старший следователь по особо важным делам", "Следователь-криминалист (полиция)" и другие.

52 профессии приведены в соответствие с законодательством в сфере правосудия, судоустройства и прокуратуры. В частности, название должности "Юрисконсульт" изменено на "Юрисконсульт (советник юридический)".

18 профессий приведены в соответствие с законодательством в сфере медиа. В частности, внесены новые названия "Автор текстов (копирайтер)", "Автор речей" и "Видеограф".

Новые названия профессий

Также внесены новые названия профессий:

по инициативе Министерства экономики — "Мастер по эксплуатации и ремонту роботизированных и мехатронных систем";

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – "Оператор Оперативно-спасательной службы гражданской защиты";

Министерства развития общин и территорий – "Агент станционный", "Оператор при дежурном по району (на железнодорожном транспорте)";

Министерства молодежи и спорта – "Менеджер (управитель) спортивной деятельности";

Государственной службы специальной связи и защиты информации было внесено 4 новых названия профессий в сфере защиты и устойчивости критической инфраструктуры, среди которых "Аналитик по оценке рисков, угроз и состоянию защищенности объектов критической инфраструктуры" и "Специалист по защите и устойчивости объектов критической инфраструктуры".

Сколько профессий в Украине

На сегодняшний день в Классификатор профессий включено 9 тыс. 180 профессиональных названий работ (профессии, должности, занятия), систематизированные в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации (уровня образования, специализации), по иерархии Международной стандартной классификации занятий (International Standard Classification of Occupations).

Delo.ua сообщало, что в Минэкономики представили стратегию сокращения гендерного разрыва в оплате труда до 13,6%.

Добавим, в течение года украинцы овладевали новыми профессиями в центрах профтехобразования. Отмечается, что с начала текущего года 23 тысяч украинцев получили ваучеры на обучение, а более 30 тысяч человек прошли обучение в центрах профессионально-технического образования.