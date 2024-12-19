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Рынок труда в Украине пополнился 50 новыми профессиями и должностями
На рынке труда Украины появилось 50 новых профессий и должностей. В частности, в Классификатор профессий добавили новую профессию "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)" и еще 49 других должностей и специальностей, охватывающих медицину, судебную систему, прокуратуру, медиа и другие отрасли.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что также были отменены 42 устаревших профессии, среди которых "Инструктор по организации работы народных дружин", "Преподаватель по социальной педагогике", "Прокурор-криминалист", а также внесло изменения в 34 профессиональных названия работ.
Соответствующие изменения были утверждены приказом Минэкономики "Об утверждении Изменения №14 к национальному классификатору ДК 003:2010".
"Профессии и должности должны соответствовать требованиям времени и потребностям рынка труда, поэтому мы осовремениваем перечень профессий в Классификаторе", – сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Изменения в названиях должностей
- По предложению Министерства здравоохранения обновлены 8 названий должностей в сфере здравоохранения, а также введены новые профессии: "Нутрициолог" и "Профессионал по медицинской статистике".
- По инициативе Национальной полиции Классификатор был дополнен новой классификационной группировкой "Следователи (полиция)". В него включены 6 названий следователей полицейских, в частности: "Следователь (полиция)", "Старший следователь по особо важным делам", "Следователь-криминалист (полиция)" и другие.
- 52 профессии приведены в соответствие с законодательством в сфере правосудия, судоустройства и прокуратуры. В частности, название должности "Юрисконсульт" изменено на "Юрисконсульт (советник юридический)".
- 18 профессий приведены в соответствие с законодательством в сфере медиа. В частности, внесены новые названия "Автор текстов (копирайтер)", "Автор речей" и "Видеограф".
Новые названия профессий
Также внесены новые названия профессий:
- по инициативе Министерства экономики — "Мастер по эксплуатации и ремонту роботизированных и мехатронных систем";
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – "Оператор Оперативно-спасательной службы гражданской защиты";
- Министерства развития общин и территорий – "Агент станционный", "Оператор при дежурном по району (на железнодорожном транспорте)";
- Министерства молодежи и спорта – "Менеджер (управитель) спортивной деятельности";
- Государственной службы специальной связи и защиты информации было внесено 4 новых названия профессий в сфере защиты и устойчивости критической инфраструктуры, среди которых "Аналитик по оценке рисков, угроз и состоянию защищенности объектов критической инфраструктуры" и "Специалист по защите и устойчивости объектов критической инфраструктуры".
Сколько профессий в Украине
На сегодняшний день в Классификатор профессий включено 9 тыс. 180 профессиональных названий работ (профессии, должности, занятия), систематизированные в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации (уровня образования, специализации), по иерархии Международной стандартной классификации занятий (International Standard Classification of Occupations).
Delo.ua сообщало, что в Минэкономики представили стратегию сокращения гендерного разрыва в оплате труда до 13,6%.
Добавим, в течение года украинцы овладевали новыми профессиями в центрах профтехобразования. Отмечается, что с начала текущего года 23 тысяч украинцев получили ваучеры на обучение, а более 30 тысяч человек прошли обучение в центрах профессионально-технического образования.