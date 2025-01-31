Skills Alliance збільшує кількість українців, які зможуть опанувати нову професію або пройти перенавчання

До понад 190 000 збільшено кількість українців, які протягом трьох років зможуть опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію в межах ініціативи Skills Alliance. Це перевищує початково оголошені наміри, заявлені на Конференції з відновлення України 2024 (Ukraine Recovery Conference) у Берліні.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, сьогодні безробіття залишається одним із головних викликів. Для подолання цієї проблеми влада реалізовує низку програм професійної освіти українців.

"Ініціатива Skills Alliance повинна суттєво посилити цей напрям. Сьогодні ми скоординували зусилля з учасниками Альянсу і вони підтвердили свої зобов’язання навчити 190 205 осіб. Це навіть перевищує початково оголошену мету в 180 000, представлену на Конференції з відновлення України 2024 у Берліні", - зауважила Бережна.

Вона додала, що Україна потребує кваліфікованих працівників для відновлення економіки та відбудови країни. Завдяки зусиллям партнерів, українці зможуть пройти професійне навчання та підвищити кваліфікацію.

Як пояснює Бережна, ініціатива також сприятиме інтеграції в ринок праці внутрішньо переміщених осіб, молоді, ветеранів, людей з інвалідністю, українців, які повертатимуться додому.

Що відомо про Skills Alliance

Skills Alliance створили під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024, що відбулась в червні 2024 року у Берліні. Серед учасників понад 70 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти. Мета ініціативи — надати можливість перекваліфікації чи підвищення кваліфікації українців. У найближчі три роки на ці потреби планують виділити 700 млн євро.

До Skills Alliance входять переважно країни ЄС, а також Японія, Республіка Корея, Велика Британія, Україна, Швейцарія та різноманітні міжнародні фінансові установи та організації.

Нагадаємо, в рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри. Обидва центри сприятимуть підвищенню кваліфікації та забезпеченню нових робочих місць.