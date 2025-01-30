В рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри (ФОТО)

У Кривому Розі відкрили два нових навчально-практичні центри в рамках проєкту "100 майстерень".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Що відомо про навчально-практичні центри

У Кривому Розі відкрили два нових навчально-практичні центри, які мають на меті підготовку фахівців у важливих сферах.

Перший центр, який розташований на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців, спеціалізується на підготовці електрогазозварників.

Другий центр функціонує в Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування, де організовані майстерні для навчання машиністів кранів і стропальників.

Обидва центри сприятимуть підвищенню кваліфікації та забезпеченню нових робочих місць у цих галузях.

Зазначається, що все обладнання в центрах відповідає міжнародним стандартам, а тренажери та техніка допомагають студентам здобувати знання, потрібні на сучасному ринку праці.

Безбар'єрні простори дають змогу кожному і кожній опанувати навички з огляду можливості й потреби.

Проєкт "100 майстерень"

Проєкт "100 майстерень" — це урядова ініціатива, спрямована на створення сучасних майстерень та лабораторій у закладах професійної освіти по всій Україні.

У 2024 році, завдяки виділеним 549 мільйонам гривень з державного бюджету, було створено 88 нових майстерень у закладах професійно-технічної освіти. Ці майстерні покликані забезпечити якісну підготовку фахівців, відповідних вимогам сучасного ринку праці, та сприяти розвитку професійної освіти в Україні.

Зазначимо, що умайстернях матимуть змогу навчатися як учні після 9 або 11 класів, так і дорослі - ветерани,внутрішньо переміщені особи, а також всі, хто бажає здобути нову професію.