Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,09

EUR

43,62

--0,17

Готівковий курс:

USD

42,10

42,05

EUR

44,10

43,90

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри (ФОТО)

В рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри (ФОТО)
Обидва центри сприятимуть підвищенню кваліфікації. Фото: Міносвіти.

У Кривому Розі відкрили два нових навчально-практичні центри в рамках проєкту "100 майстерень".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Що відомо про навчально-практичні центри

У Кривому Розі відкрили два нових навчально-практичні центри, які мають на меті підготовку фахівців у важливих сферах.

  • Перший центр, який розташований на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців, спеціалізується на підготовці електрогазозварників.
  • Другий центр функціонує в Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування, де організовані майстерні для навчання машиністів кранів і стропальників.

Обидва центри сприятимуть підвищенню кваліфікації та забезпеченню нових робочих місць у цих галузях.

Зазначається, що все обладнання в центрах відповідає міжнародним стандартам, а тренажери та техніка допомагають студентам здобувати знання, потрібні на сучасному ринку праці.

Безбар'єрні простори дають змогу кожному і кожній опанувати навички з огляду можливості й потреби.

Фото 2 — В рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри (ФОТО)
Фото 3 — В рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри (ФОТО)
Фото 4 — В рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри (ФОТО)
Фото 5 — В рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри (ФОТО)
Фото 6 — В рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри (ФОТО)
Фото 7 — В рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри (ФОТО)
Фото 8 — В рамках проєкту "100 майстерень" у Кривому Розі запрацювали два навчально-практичні центри (ФОТО)

Проєкт "100 майстерень"

Проєкт "100 майстерень" — це урядова ініціатива, спрямована на створення сучасних майстерень та лабораторій у закладах професійної освіти по всій Україні.

У 2024 році, завдяки виділеним 549 мільйонам гривень з державного бюджету, було створено 88 нових майстерень у закладах професійно-технічної освіти. Ці майстерні покликані забезпечити якісну підготовку фахівців, відповідних вимогам сучасного ринку праці, та сприяти розвитку професійної освіти в Україні.

Зазначимо, що умайстернях матимуть змогу навчатися як учні після 9 або 11 класів, так і дорослі - ветерани,внутрішньо переміщені особи, а також всі, хто бажає здобути нову професію.

Автор:
Ольга Опенько