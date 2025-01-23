В оновленій майстерні у профтеху відкрили центр для навчання операторів БПЛА

В Україні відкривають оновлені майстерні у профтехнічних закладах, серед яких з'являються центри для навчання операторів БПЛА. Один із таких центрів розпочав роботу цього тижня.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Новий центр у державному навчальному закладі оснащений сучасними технологіями для роботи з дронами, а також лабораторіями для тактичних навчань. Тут студенти навчаються працювати з інноваційним обладнанням та застосовувати свої знання на практиці.

Згідно з повідомленням, центр створено за підтримки інвестицій в розмірі 10,44 млн грн, з яких 7,308 млн грн становить державна субвенція, а решта профінансована з місцевого бюджету.

Випускники центру зможуть отримати кваліфікації операторів дронів, майстрів з монтажу систем відновлювальної енергетики, водіїв, кухарів та інших спеціальностей, які наразі є актуальними.

"Це більше, ніж просто майстерня чи клас. Тут молодь отримує реальну практику та навички, що допоможуть безпековій інфраструктурі держави та розвитку інновацій", – зазначають організатори проєкту.

Зауважимо, центр є частиною масштабного проєкту "100 майстерень", який реалізується спільно з Міністерством освіти і науки. У рамках цього проєкту створюються сучасні навчальні простори для підготовки фахівців у сфері енергетики та оборони. На реалізацію проєкту у 2024 році уряд виділив 540 млн грн.

Центри для навчання операторів БПЛА стають важливим елементом модернізації професійної освіти в Україні, адже вони поєднують навчання із практичною підготовкою, необхідною для сучасних викликів.

У МОН нагадали, що про старт проєкту "100 майстерень", метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, було оголошено у 2023 році. Вони покликані допомогти учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни. У таких майстернях матимуть змогу навчатися як учні після 9 або 11 класів, так і дорослі - ветерани, внутрішньо переміщені особи, а також всі, хто бажає здобути нову професію