Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,03

--0,13

EUR

43,87

+0,23

Готівковий курс:

USD

42,30

42,21

EUR

44,19

44,01

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В оновленій майстерні у профтеху відкрили центр для навчання операторів БПЛА

В оновленій майстерні у профтеху відкрили центр для навчання операторів БПЛА
Фото: скріншот з презентації

В Україні відкривають оновлені майстерні у профтехнічних закладах, серед яких з'являються центри для навчання операторів БПЛА. Один із таких центрів розпочав роботу цього тижня.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Новий центр у державному навчальному закладі оснащений сучасними технологіями для роботи з дронами, а також лабораторіями для тактичних навчань. Тут студенти навчаються працювати з інноваційним обладнанням та застосовувати свої знання на практиці.

Згідно з повідомленням, центр створено за підтримки інвестицій в розмірі 10,44 млн грн, з яких 7,308 млн грн становить державна субвенція, а решта профінансована з місцевого бюджету.

Випускники центру зможуть отримати кваліфікації операторів дронів, майстрів з монтажу систем відновлювальної енергетики, водіїв, кухарів та інших спеціальностей, які наразі є актуальними.

"Це більше, ніж просто майстерня чи клас. Тут молодь отримує реальну практику та навички, що допоможуть безпековій інфраструктурі держави та розвитку інновацій", – зазначають організатори проєкту.

Зауважимо, центр є частиною масштабного проєкту "100 майстерень", який реалізується спільно з Міністерством освіти і науки. У рамках цього проєкту створюються сучасні навчальні простори для підготовки фахівців у сфері енергетики та оборони. На реалізацію проєкту у 2024 році уряд виділив 540 млн грн.

Центри для навчання операторів БПЛА стають важливим елементом модернізації професійної освіти в Україні, адже вони поєднують навчання із практичною підготовкою, необхідною для сучасних викликів.

У МОН нагадали, що про старт проєкту "100 майстерень", метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, було оголошено у 2023 році. Вони покликані допомогти учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни. У таких майстернях матимуть змогу навчатися як учні після 9 або 11 класів, так і дорослі - ветерани, внутрішньо переміщені особи, а також всі, хто бажає здобути нову професію

Автор:
Тетяна Гойденко